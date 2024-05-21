快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

耶魯學生不滿以哈戰爭 畢業典禮中途離席

中央社／ 康乃狄克州新海芬20日綜合外電報導

美國高等學府耶魯大學今天有大批畢業生在畢業典禮中途離席，藉此抗議以色列在加薩的戰爭、耶魯與軍火商的金融往來，以及校方在校園挺巴示威活動的因應作為。

路透社報導，耶魯大學（Yale University）畢業典禮開始之後，至少150名座位靠近會場前方的畢業生站了起來，轉身背向講台，魚貫離開會場。

許多抗議者舉著小標語，上面寫著「要書不要炸彈」、「從戰爭撤資」等口號。有些人帶著染紅的乳膠手套，象徵沾滿鮮血的雙手。

其他標語的內容還包括「撤銷控訴」、「保障言論自由」，藉此抗議上個月警察清場驅離示威人士時，在這所康乃狄克州新海芬（New Haven）校園和周遭地區逮捕45人一事。

畢業生今天離席抗議之舉引發其他學生陣陣歡呼，但過程平和且沒有干擾。講台上並沒有人提起這件事。

巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境進入以色列發動血腥攻擊，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動回擊，軍事行動迄今未歇，讓當地巴勒斯坦民眾陷入嚴重人道危機。美國數十所大學因此掀起示威聲援潮，耶魯大學就是其中之一。

除了耶魯大學，南加州大學（University of SouthernCalifornia, USC）則是取消了畢業典禮；而杜克大學（Duke University）畢業典禮期間有數十名學生離席，抗議以哈戰爭期間持續表態挺以的喜劇員傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）。

以色列 戰爭 畢業典禮

延伸閱讀

力挺！ICC擬逮捕內唐亞胡與哈瑪斯首領 拜登批錯把以哈畫等號「離譜」

伊朗總統墜機亡全國哀悼5天 民眾集體湧出悲痛祈禱

ICC尋求對尼坦雅胡發逮捕令 以色列批「歷史性恥辱」

ICC尋求對尼坦雅胡發出逮捕令 拜登抨擊無法接受

相關新聞

華爾街地標 無畏女孩官司和解

美國華爾街著名雕像「無畏女孩」（Fearless Girl）的官司爭端，在4月底展開審判前，兩方達成和解，和解條件沒有公開。官司是2019年由道富銀行（State Street）控告這座銅像的作者維斯巴爾（Kristen Visbal）違反契約和商標法而起。當時維斯巴爾販賣銅像複製品，道富認為違反他們之間所簽的權利協議。

美國小學辦國際日 珍奶推銷台灣攤位擠爆

兩位台灣媽媽近日在美國一所小學擺攤推銷台灣，自製珍珠奶茶整盤一端出馬上秒殺，風靡大人、小孩，她們利用珍奶在美國掀起的熱潮...

拜登現身畢業典禮 直球回應抗議浪潮

美國總統拜登周日（5月19日）參加了莫爾豪斯學院畢業典禮。

教宗方濟各批美邊境政策：拒移民於門外「荒謬」

天主教教宗方濟各今天罕見接受電視訪問時，除了稍稍碰觸美國大選議題，稱反移民態度嚴苛「荒謬」之外，還批評美國右翼天主教反對...

亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥

近年，美國華裔不僅在科學、文化和經貿領域取得矚目成就，更進一步開創歷史、打破種族和性別的天花板，成為聯邦或地方政府的政策...

哥大校長莎菲克不信任案 教職員投票通過

多家媒體報導，哥倫比亞大學(Columbia University)文理學院教職員(Faculty of Arts an...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。