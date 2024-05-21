耶魯學生不滿以哈戰爭 畢業典禮中途離席

美國高等學府耶魯大學今天有大批畢業生在畢業典禮中途離席，藉此抗議以色列在加薩的戰爭、耶魯與軍火商的金融往來，以及校方在校園挺巴示威活動的因應作為。

路透社報導，耶魯大學（Yale University）畢業典禮開始之後，至少150名座位靠近會場前方的畢業生站了起來，轉身背向講台，魚貫離開會場。

許多抗議者舉著小標語，上面寫著「要書不要炸彈」、「從戰爭撤資」等口號。有些人帶著染紅的乳膠手套，象徵沾滿鮮血的雙手。

其他標語的內容還包括「撤銷控訴」、「保障言論自由」，藉此抗議上個月警察清場驅離示威人士時，在這所康乃狄克州新海芬（New Haven）校園和周遭地區逮捕45人一事。

畢業生今天離席抗議之舉引發其他學生陣陣歡呼，但過程平和且沒有干擾。講台上並沒有人提起這件事。

巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境進入以色列發動血腥攻擊，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動回擊，軍事行動迄今未歇，讓當地巴勒斯坦民眾陷入嚴重人道危機。美國數十所大學因此掀起示威聲援潮，耶魯大學就是其中之一。

除了耶魯大學，南加州大學（University of SouthernCalifornia, USC）則是取消了畢業典禮；而杜克大學（Duke University）畢業典禮期間有數十名學生離席，抗議以哈戰爭期間持續表態挺以的喜劇員傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）。