美國小學辦國際日 珍奶推銷台灣攤位擠爆

兩位台灣媽媽近日在美國一所小學擺攤推銷台灣，自製珍珠奶茶整盤一端出馬上秒殺，風靡大人、小孩，她們利用珍奶在美國掀起的熱潮，同時介紹台灣的文化與特色。

美國維吉尼亞州獵人伍茲小學（Hunters WoodsElementary School）以學生背景多元著稱。學校之前舉辦國際文化之夜，慶祝不同族裔學生的傳統，旅居美國的媽媽柳超端、吳美萱擺設台灣攤位，自煮兩桶手作珍奶，一下就見底。

「珍珠奶茶在美國非常流行，填充玩具、抱枕都是珍珠奶茶的形狀。小學2、3年級的小女生就非常喜歡珍奶，他們在學校會聊，喜歡喝哪一家的。有時候會約好放學後去喝珍奶」，柳超端說起珍奶正征服美國人的現象。

近幾年來，珍奶打進許多海外市場。最近國際知名連鎖咖啡店也推出珍珠系列新飲品，珍奶幾乎成為全球性飲料。不過，很多人仍不知道珍奶是台灣的國民飲料。柳超端抓住這股風潮，以珍奶成功吸引台灣攤位的人氣，也趁機宣傳台灣。

柳超端、吳美萱並收集許多文宣品及大型看板，介紹台灣的基本資訊、美食、風景、文化、及有趣的事實，例如台灣是全球7-11密度最高的地方之一、珍奶在1980年代起源於台灣，以及台灣的科技實力，台積電在全球的地位等等。

台灣攤位上也擺出鳳梨酥、燈籠、摺紙、原住民頭飾和布袋戲偶等台灣特色物品。吳美萱說，籌辦類似的文化活動時，來自台灣的媽媽都會彼此支援，這次也向其他學校媽媽借了她自己做的彈珠台和看板，駐美代表處也提供許多文宣品。

柳超端說，以珍珠奶茶作號召的效果很不錯，大人、小孩都來排隊，他們等待珍奶的同時，也可以看看海報、傳單，會發現許多與台灣就業、學習語言相關的資訊。希望藉此引起美國民眾對台灣的興趣，選擇到台灣旅遊、就業或唸書。

美國許多小學會舉辦國際文化之夜，由家長和學生設立攤位，展示各自的民族服飾、工藝、美食等，增進各族裔社群理解與交流，提供欣賞彼此文化多樣性、豐富性的機會。小學生表演傳統舞蹈、音樂、詩歌朗誦或各項才藝更是一大亮點。

籌辦活動的印度裔媽媽基那利（Kinnari）說，獵人伍茲小學有許多國際學生，國際文化之夜讓大家了解每個文化的獨特性，學習尊重其他文化的態度。參與這次表演的學生來自美國、印度、波蘭、摩洛哥、愛爾蘭、台灣等。

兩名台灣的小學生表演扯鈴，複雜的拋接動作展現超高的控制力，引起陣陣驚嘆。

獵人伍茲小學的音樂老師科瓦克（Leah Kovack）說，該校是多元文化匯集地，學生在家裡使用的語言至少有20種。「由於有如此多種不同的文化，表演時間就有一個半小時之久，包括精彩的歌唱和舞蹈等。」

科瓦克說，獵人伍茲小學最獨特、令人讚嘆的是對各種文化、對每個人的包容。很多學生在家說不同語言，有自己的文化，在學校時可能會對使用自己的語言感到害羞，「我希望今晚能讓所有孩子看到，這裡擁有如此多元的文化，他們任何時候都可以自信分享自己的文化，而不僅在國際文化之夜而已」。