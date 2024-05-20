快訊

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

教宗方濟各批美邊境政策：拒移民於門外「荒謬」

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
天主教教宗方濟各。（歐新社）
天主教教宗方濟各。（歐新社）

天主教教宗方濟各今天罕見接受電視訪問時，除了稍稍碰觸美國大選議題，稱反移民態度嚴苛「荒謬」之外，還批評美國右翼天主教反對他的社會教誨，未免過於保守。

方濟各（Pope Francis）透過翻譯以母語西班牙語談了一個多小時，他告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes），德州關閉提供人道援助的天主教慈善機構非常荒謬。

方濟各說：「荒謬、真是荒謬，關閉邊境、把他們丟在那裡，荒謬。移民必須獲得收容。」

「收容之後你就會知道怎麼處理，或許你得把他送回去，我不知道，但每個案例都該從人道考量。」

尋求進入美國的移民數量創下歷史新高，其中大部分是為了逃離貧困、暴力和因暖化惡化的天災的中美洲和委內瑞拉人。

移民問題已成11月美國大選頭號政治問題，總統拜登的共和黨挑戰者、前總統川普更把這一話題推向前線。

方濟各說，對移民的「冷漠全球化」，是一種非常醜陋的疾病。

美國保守派主教反對教宗重新審視部分教義和傳統的作為，87歲的方濟各也有所回應。

教宗被問及這些主教時表示：「保守派堅持某些事、不想看得更遠，這是一種自殺態度。」

方濟各 移民 美國大選

延伸閱讀

航海王休息鋼鐵人接棒？燁興亮燈漲停、大成鋼爆量上漲

未深談進攻拉法！美國安顧問蘇利文見內唐亞胡 重申政軍目標須一致

加薩發生人道危機...拜登校園演說籲立即停火：停止戰鬥並帶回人質

美眾院通過法案！要求拜登運送武器給以色列

相關新聞

教宗方濟各批美邊境政策：拒移民於門外「荒謬」

天主教教宗方濟各今天罕見接受電視訪問時，除了稍稍碰觸美國大選議題，稱反移民態度嚴苛「荒謬」之外，還批評美國右翼天主教反對...

亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥

近年，美國華裔不僅在科學、文化和經貿領域取得矚目成就，更進一步開創歷史、打破種族和性別的天花板，成為聯邦或地方政府的政策...

哥大校長莎菲克不信任案 教職員投票通過

多家媒體報導，哥倫比亞大學(Columbia University)文理學院教職員(Faculty of Arts an...

拜登、川普太老？專家：媒體報導「妖魔化」老化過程

11月大選投票時，川普將已是78歲，而拜登則差幾周就滿82歲，兩位高齡候選人在歷屆總統大選中前所未見，以致於各界質疑雙方...

美中關稅戰 實為爭取搖擺州的煙幕

拜登和川普正在較勁，看誰能在美中貿易問題上採取更強硬的立場，兩人都不惜冒著升高未來通膨的風險，競相喊價對北京徵收更高的關...

FED主席鮑爾的畢典演說：期待變革、思考如何回饋社會

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周日以錄影方式為他的母校喬治城大學法學院畢業典禮致詞，他這次沒提到通膨、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。