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拜登出席莫豪斯學院畢典 學生背對他沉默抗議

中央社／ 亞特蘭大19日綜合外電報導

美國總統拜登今天到已故民權運動領袖馬丁．路德．金恩（MartinLuther King Jr.）母校出席畢業典禮，有學生轉過身背對著他。他說，抗議加薩戰爭的呼聲他「聽見了」。

法新社報導，拜登今天出席位在喬治亞州亞特蘭大歷史悠久的傳統非裔大學莫豪斯學院（MorehouseCollege）畢業典禮，少數畢業生在他發表演說時進行沉默抗議，部分學生張開巴勒斯坦國旗，還有一名學生舉著拳頭。

也有學生在畢業袍外披著阿拉伯頭巾，展現與全美校園一波反以色列抗議風潮團結一致。

拜登身穿代表這所只招收男生大學代表色的褐紅色與黑色長袍。他說道：「我支持和平、非暴力抗議。你們的聲音應該被聽見，我向你們承諾，我有聽見。」

加薩戰火引發全美校園一波抗議風潮，給拚連任而將於6個月後與前總統川普再度對決的拜登製造政治麻煩。今天的場合是自從這場抗議遍地開花以來，拜登截至目前為止與示威學生最直接的遭遇。

拜登提到加薩時說：「這是舉世最艱艱、最複雜問題，一點也不容易。我知道這讓你們許多人憤怒和沮喪，但最重要的是，我知道這讓你們心碎，而這也讓我心碎。」

莫豪斯學院許多學生曾為加薩戰爭而提出取消拜登演說的要求，不過今天典禮的進行未遭打斷。

拜登告訴學生，加薩正遭受「人道危機」，他則致力於「立即停火、停止戰鬥、帶人質回家」等工作。

這位81歲民主黨籍總統還表示，他也正力推能夠促成一個獨立的巴勒斯坦國的大中東「長期、持久和平」，並且強調這是「唯一解決之道」。

拜登 校園 畢業典禮

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