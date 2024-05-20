白宮幕僚：挺巴示威傷不了拜登

路透十八日報導，幾位白宮幕僚說，他們有信心美國大學校園反對以色列進攻加薩，以及支持巴勒斯坦的示威抗議浪潮，將不至於影響拜登十一月尋求連任美國總統的大選選情。白宮對此的樂觀態度雖與拜登競選團隊許多人看法接近，卻與部分民主黨策士和這些抗議活動主辦單位年輕人提出的警告背道而馳。

鑒於拜登目前的聲勢及民調，與幾乎篤定是今年大選共和黨籍候選人的前總統川普不相上下，若拜登誤判形勢，恐將付出慘重代價。

幾位拜登幕僚說，他們正建議拜登本人別捲入，勿與大學校園規模相對小的抗議團體直接接觸，理由是這些團體的人數不足以對他的總統選情造成負面影響。這些幕僚更將校園抗議人士歸類為社運人士，而非學生。

若只有拜、川兩人對決，許多拜登政府官員有信心，不管民主黨人對拜登的政策再不滿，最後也會投給他。十多位最近接受路透訪問的白宮高官，僅兩人擔憂校園抗議的影響與拜登的處理方式。這些官員大多認為，年輕選民最關切的是高房價及通膨，而非正在加薩走廊進行的以哈戰爭，尤其美國哈佛大學最新民調顯示，加薩在年輕選民關切的議題才排第十五名，低於稅賦、槍枝暴力及就業機會等。

據路透／易普索最新民調，對拜登因應以哈戰爭，還有他處理校園抗議的方式，民主黨選民明顯看法不一，達四成四不滿他對加薩衝突的政策；五成一不同意他處理校園抗議的作為。聚焦氣候變遷的年輕人團體「日出運動」政治主任溫德林提醒，十一月年輕選民將完全不出門投票，或投「賭爛票」故意給拜登難看。

美國常春藤盟校塔弗茲大學研究小組也指出，上屆的二○二○大選，年輕選民投票率比上上屆的二○一六年高十一個百分點，特別是有六成一的十八歲至廿九歲選民投給拜登。但這些年輕選民在本屆大選恐使拜登付出嚴重代價。

路透十八日報導也提到，在近來多份全美民調，拜、川幾乎難分軒輊，甚至在屆時將決定白宮寶座屬誰的幾個搖擺州、戰場州，川普目前還占優勢。在個別議題，例如對抗通膨，認為川普較有能力解決的受訪者還高於拜登。