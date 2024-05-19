快訊

侯友宜不去總統就職典禮 明上午公務行程是這3個

幫朋友過生日卻遇死劫…高雄17歲少女無照騎車 閃違停遭大車輾斃

影／金門「迎城隍」慶典登場 封街6小時民眾擠爆後浦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登川普造勢隔空交鋒 互嗆精神錯亂、滿口胡言

中央社／ 亞特蘭大18日綜合外電報導
美國前總統川普今天向全美最大槍枝遊說團體發表演說時，痛批現任總統拜登「滿口胡言」；拜登則在關鍵搖擺州喬治亞州警告民眾，川普「精神錯亂」對美國民主構成威脅。 美聯社
美國前總統川普今天向全美最大槍枝遊說團體發表演說時，痛批現任總統拜登「滿口胡言」；拜登則在關鍵搖擺州喬治亞州警告民眾，川普「精神錯亂」對美國民主構成威脅。 美聯社

美國前總統川普今天向全美最大槍枝遊說團體發表演說時，痛批現任總統拜登「滿口胡言」；拜登則在關鍵搖擺州喬治亞州警告民眾，川普「精神錯亂」對美國民主構成威脅。

法新社報導，川普（Donald Trump）由於豔星封口費案的刑事審判，大部分時間都得待在紐約出庭，因此他試圖充分利用自己有限的時間打選戰。

川普對擁有龐大政治勢力的「全國步槍協會」（National Rifle Association）發表長達90分鐘的演說，期間表示拜登（Joe Biden）是「迄今我們國家史上最糟糕的總統」，並暗指拜登「滿口胡言」。

川普直呼拜登之名說：「你被開除了，離開這裡，喬！」這番話引起現場數千名民眾哄堂大笑。川普還說如果拜登是共和黨人，他會被「送上電椅」。

77歲的川普再次角逐白宮大位，全國步槍協會在德州達拉斯（Dallas）造勢會上表態支持他。

同時，拜登正在南部的喬治亞州造勢，尋求非裔美國人的支持，他們對拜登陣營至關重要。

2020年美國總統大選，81歲的拜登在喬治亞州僅以些微差距勝出。今年11月他與川普將再度對決，然而現在一些民調顯示，愈來愈多非裔選民不再支持他。

拜登在亞特蘭大一家由非裔店主經營的餐廳「瑪麗麥克茶室」（Mary Mac's Tea Room）告訴支持者：「我們的民主真的岌岌可危。」

拜登稱川普「顯然已經精神錯亂」，又指他在2020年總統大選落敗後內心有些東西「崩潰」了。

拜登強調：「夥計們，川普參選不是為了領導美國，而是為了復仇。」

他又說：「我們不能讓這個人成為總統。我們孩子的未來正處於危急關頭…我們必須贏得這場選戰，不是為了我，而是為了美國。」

拜登預定明天在亞特蘭大知名大學「莫豪斯學院」（Morehouse College）演講，傳統上該校學生均為非裔美國人。接著他將前往底特律（Detroit），向美國最具分量的民權組織「全國有色人種民權促進協會」（NAACP）發表演說。

川普 拜登 美國

延伸閱讀

川普滿臉驕傲出席小兒子高中畢業典禮 罕與梅蘭妮亞同框

美第1位被判有罪的前總統？川普封口案歷史性裁決本周揭曉

美眾院通過法案！要求拜登運送武器給以色列

選舉苦戰？拜登擬發布行政命令 每天越境達4000人就關邊界

相關新聞

珍奶風靡美國！每個街角就1家珍奶店 茶飲專家：台灣應自豪

洛杉磯舉行台灣珍奶節，多達8家台灣業者擺攤，1990年代見證珍珠奶茶引進美國的茶飲專家說：「台灣應該以發明珍奶自豪」

洛杉磯文化節慶8攤位都是珍奶 美國會議員：要讓大家知道源自台灣

洛杉磯台灣人社群舉行文化節慶，珍珠奶茶就有8個攤位，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）強調：「我想要讓每個人都知道，珍...

拜登川普造勢隔空交鋒 互嗆精神錯亂、滿口胡言

美國前總統川普今天向全美最大槍枝遊說團體發表演說時，痛批現任總統拜登「滿口胡言」；拜登則在關鍵搖擺州喬治亞州警告民眾，川...

明州造勢 川普踉蹌險摔 拜登陣營酸：衰弱

前總統川普在捲入的封口費案仍在審理期間，於17日仍抽空前往明尼蘇達州造勢，不過差點跌倒出糗，被拜登競選團隊貼上「衰弱」(...

16歲華裔高中生 奪「雷傑納隆國際科學競賽」首獎

肯塔基州16歲華裔高中生格蕾絲·孫(Grace Sun)以其生物醫學設備研究，17日贏得「雷傑納隆國際科學與工程競賽」(...

眾院外委會主席將率跨黨派國會代表團 520後訪台

聯邦眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)16日對美國之音(VOA)說，計畫在台灣準總統賴清德五二○就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。