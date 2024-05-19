不信民調 幕僚：美校園挺巴示威不影響拜登選情

從民調結果看來，許多民主黨人對拜登因應加薩戰爭的方式極為不滿；即便如此，多位白宮幕僚表示，他們有信心近來席捲大學院校的示威活動不會影響拜登11月選情。

路透社報導，白宮在這項議題上的樂觀態度，與拜登競選團隊許多人看法如出一轍，卻與部分民主黨策士和年輕抗議活動主辦方的警告聲浪背道而馳。他們警告，拜登現在聲勢與共和黨籍對手川普不分軒輊，若錯判局勢，恐將付出慘重代價。

多名幕僚告訴路透社說，他們建議拜登置身事外，而非與規模相對要小的大學校園示威團體直接接觸。他們認為，這些抗議團體數量過少，不足以傷害總統連任選情。

在11月大選只能在拜登川普兩人之間二選一情況下，許多官員有信心，無論對美國政策再不滿，民主黨人也會把票投給拜登。這種態度從路透社近日的採訪可見一斑：十多名受訪的白宮高階官員當中，對校園抗議事件的影響以及對拜登因應之道表達擔憂的，只有兩人。

接受路透社訪問的官員中，多數表示年輕選民最關切的議題是房價和通膨，而非以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭。他們更援引哈佛大學（Harvard University）近期民調指出，加薩在年輕選民關切議題清單中僅排15，低於稅務、槍枝暴力和工作機會等。

路透社指出，民調顯示，以全美來說，拜登和川普支持率不分上下，但在足以左右選舉結果的關鍵州上，川普略勝一籌。在通膨等經濟議題方面，川普整體得分比拜登要高。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調發現，在拜登因應加薩戰爭和他處理美國校園示威上，民主黨內歧見非常深，註冊民主黨人當中有44%不滿意他加薩危機因應方式，51%不同意他處理美國校園示威的作為。

民調顯示，年輕選民依舊偏好拜登，但熱度遠不及2020大選。路透社/易普索3月民調發現，支持拜登的18-29歲選民高過支持川普，但差距僅差3個百分點，前者29%後者26%。

聚焦氣候變遷的年輕人團體「日出運動」（SunriseMovement）政治主任溫德林（Michele Weindling）說：「年輕人愈來愈不抱持幻想，總統處理這起衝突的方式讓他們憤怒。」

溫德林說：「目前一大危機是，這個11月年輕人將完全不參與投票，或出於憤怒而用選票與拜登作對。」

這恐讓拜登付出慘重代價，尤其是塔弗茲大學（Tufts University）研究小組發現，2020大選中年輕人投票率比2016年高出了11個百分點，且18至29歲選民中有61%把票投給民主黨的拜登。