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華府龍舟賽雨天照划 駐美軍事團波多馬克河狂飆奪冠

中央社／ 華盛頓18日專電

華府龍舟賽今天在波多馬克河展開，51隊、約1300名選手於雨中競速。駐美代表處也組勁旅共襄盛舉，其中以「玉山」為隊名的軍事代表團在應援團高分貝加油下高速前進，一舉拿下金牌。

熱血龍舟賽無奈遇雨天，上香祈福儀式移至室內舉行，駐美代表俞大㵢、美國國務院全球公共事務局首席副助卿凱恩（Kristin Kane）、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、斯洛伐克駐美大使雅沃爾契克及捷克駐美大使斯塔塞克（Miloslav Stašek）等為龍舟點睛，正式拉開比賽序幕。

「雨勢不停，但我們風雨生信心」。俞大㵢致詞時說，今年的端午節於多方面別具意義。第一，今年是龍年，幾天後台灣將迎來新總統賴清德，及「在場各位都很熟悉」的副總統蕭美琴。

俞大㵢表示，今年同時是台灣關係法45週年，具有台美持續合作的象徵意義。他以龍舟隊為例指出，有些隊伍是由台美共組，成員來自不同機構及領域，代表雙邊齊心協力。

他也特別向至少2度出席龍舟賽的雅沃爾契克（Radovan Javorčík）致意，盼望斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）早日康復。費佐15日遭近距離連開5槍，目前病情已趨於穩定，但情況仍然嚴重。

主辦單位「大華府台美文化協會」執行長白越珠表示，龍舟賽的目的是讓台美雙邊更了解彼此，今天將會呈現許多文化展示及演出，包括舞龍舞獅及點睛。點睛是為了將龍喚醒，帶領槳手安全下水。

華府龍舟賽已邁入第21屆，駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）也組10隊參賽，包括以立陶宛、捷克及斯洛伐克駐美人員組成的「共享價值」隊及由政治組及智庫、官員組成的「堅若磐石」隊。

這10隊中，「駐美國台北經濟文化代表處-玉山」（TECRO/YUSHAN）為隊名的駐美軍事團是常勝軍，除了請教練盯團員們下班後進行體能訓練，並於路面上模擬划槳外，也專攻協調性及默契等兩項致勝要素。

今天一身深色「戰服」的玉山隊不負盛望，中午以一秒多之差擊敗勁敵Legacy隊，拿下200公尺A組冠軍，接著越划越順，總戰果為2面金牌及1座獎盃。

主辦單位「大華府台美文化協會」（TUSCA）指出，今年註冊參賽開放之初，「選手幾乎以秒殺的速度報名」，因此增至51隊。比賽則分為社區、工商、政府、教育及青少年團體等組別。

協會說，所有報名隊伍都將接受兩次由專業划舟教練指導的賽前練習，以熟悉波多馬克河水性及比賽規則。除了許多愛好划龍舟的團體隊，今年還有來自銀行界，警察，律師團隊，政界，抗癌鬥士及聽障人士等新隊伍加入。

除了龍舟競賽之外，主辦單位也安排多項手工藝品和民俗園遊會活動。現場有交通部觀光署及僑教中心展攤、舞獅在各攤位穿梭，及當地中文學校的扯鈴表演。客家同鄉會則提供粽子香包DIY，龍年手工童玩、手工書法書籖，客家文宣及小物等。

美國在台協會 華府 龍舟賽

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