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從墨西哥被拐賣到加州2個月！17歲少女機警傳簡訊給911獲救

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
墨西哥17歲少女遭拐賣到美國加州，機警向警方求援後順利獲救。圖為美墨邊境孩童。美聯社
墨西哥17歲少女遭拐賣到美國加州，機警向警方求援後順利獲救。圖為美墨邊境孩童。美聯社

美國南加州警方16日表示，2個月前一名17歲少女從墨西哥被拐賣到加州文圖拉郡（Ventura county），所幸她機警向911發送簡訊求助，才順利獲救。

文圖拉郡警長部門在新聞發布會上說，當局9日收到一封西班牙文求助簡訊，女孩不知道自己身在何處，但描述「多個地標和其他可識別資訊」，通訊中心團隊成員隨後向負責搜索的警員提供即時資訊。

警方隨即在距離洛杉磯86英里處的卡西塔斯普林斯地區（Casitas Springs）展開搜索，僅僅20分鐘後，便尋獲該名女孩。

該名女孩接受評估並被轉移到文圖拉郡兒童家庭服務中心直至與家人團聚，當局尚未透露她是否會留在美國或返回墨西哥。

調查發現這名女孩大約2個月前被拐賣到加州。嫌犯已確認是來自墨西哥韋拉克魯斯州（Veracruz）的31歲克魯斯（Gerardo Cruz），他被控人口販運、強暴、猥褻兒童、引誘及強行性侵等罪名，目前仍被拘留，保釋金為50萬美元，將於22日出庭。

人口拐賣 墨西哥 美國 西班牙

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