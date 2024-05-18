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美挺巴示威…承諾對以學術抵制引議 美州立大學台裔校長李明東請退

中央社／ 舊金山17日專電
美國校園挺巴示威持續延燒，加州索諾馬州立大學台裔校長李明東已通知學校退休的決定。（電視新聞截圖）
美國校園挺巴示威持續延燒，加州索諾馬州立大學台裔校長李明東已通知學校退休的決定。（電視新聞截圖）

美國校園挺巴示威持續延燒，加州索諾馬州立大學台裔校長李明東已通知學校退休的決定。美媒報導，他這星期與示威學生達成協議，承諾對以色列相關教育計畫進行學術抵制，引發爭議。

美國加州州立大學（California State University）總校長賈西亞（Mildred Garcia）昨晚透過聲明指出，李明東已決定自索諾馬州立大學（Sonoma StateUniversity）退休，感謝李明東多年來為加州州立大學及高教界所做的貢獻。

全美校園一個月來因抗議加薩（Gaza）戰爭示威陷入混亂。為解決僵局，多所學校校長試圖與示威學生進行談判。另有多所學校校長被傳喚至國會聽證。

目前，包括布朗大學（Brown University）、西北大學（Northwestern University）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）在內的幾所大學，已成功和學生達成協議，清除校內營地。

華郵和多家媒體今天指出，李明東退休起因於他14日與示威學生達成協議，表示將審查學校投資，以及對以色列機構的相關教育計劃進行「學術抵制」。

他14日發出一則訊息，呼籲加薩停火，並表示他與學校「巴勒斯坦正義學生團體」反對各種違反基本人權的「種族滅絕」、以及「反猶太主義」行為，並寫道，「當人類遭遇大規模殺戮和破壞時，我們任何人都不應該袖手旁觀。」

加州州立大學總校長賈西亞15日出面表示，這個涉及與示威者達成協議的訊息，未經「適當批准」即發送，並指出基於「不服從」和對公立大學體系帶來的後果，已先讓李明東休假，並迅速任命另一名代理校長。

李明東後來已為爭議致歉，表示沒有和賈西亞等領導層商量，「在我試圖與一群學生達成協議的過程中，讓學生群體和社區的其他成員被邊緣化了。」

李明東也表示，「我意識到這造成了傷害，並且完全承擔責任。對於我的行為所造成的意想不到之後果，深感遺憾。」

索諾馬州立大學約5800名學生自4月26日起紮營加入示威行列，要求大學自支持以色列的機構撤資、抵制與以色列有關的學術項目、呼籲永久停火的聲明。

李明東也曾發出備忘錄指出，在營地前的人行道上，發現用粉筆寫的反猶太主義訊息，並表示「訊息將被刪除」。

人權 以色列 猶太 美國

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