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家門口倒掛國旗 美保守派大法官陷挺川普風波

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國前總統川普。（美聯社）
美國前總統川普。（美聯社）

美國最高法院保守派大法官阿利托因被拍到家門外曾倒掛美國國旗，今天面臨迴避涉及川普案件的呼聲。倒掛國旗被視為前總統川普支持者質疑拜登贏得2020年大選結果的象徵。

法新社報導，「紐約時報」昨天刊登一張2021年1月拍攝的照片，顯示極度保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在維吉尼亞州亞歷山卓市（Alexandria）的住宅外懸掛倒掛的國旗。

在美國最高法院準備就川普免受起訴的總統豁免權範圍做出裁決之際，上述消息讓外界更加關注由保守派主導的最高法院舉動。

74歲的阿利托在給「紐約時報」的聲明中表示，他「完全沒有參與掛國旗」。川普支持者曾於2021年1月6日闖入國會大廈，幾週後阿利托就被拍到住家外倒掛國旗的照片。

由共和黨籍前總統小布希任命的阿利托表示，他的妻子「短暫」懸掛這面國旗，「以回應一位鄰居在院子標誌上使用令人反感和侮辱個人的字眼」。

另一名堅定保守派大法官湯瑪斯（ClarenceThomas）也面臨外界要求迴避的聲浪，因為他的妻子曾參與阻止認證民主黨籍的拜登贏得2020年大選的行動。

75歲的湯瑪斯是目前最高法院任職時間最長的大法官，他拒絕迴避與川普相關的案件，最近還稱華府是個充滿「惡毒」和「謊言」的「可怕的地方」。

民主黨籍的聯邦參議院司法委員會主席杜賓（DickDurbin）表示，阿利托應「立即迴避與2020年大選和1月6日叛亂有關的案件」。

杜賓說：「懸掛倒掛的美國國旗，這是所謂『停止竊選』（Stop the Steal）運動的象徵，顯然會造成偏見的出現。」

國旗 大法官 川普 美國大選

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