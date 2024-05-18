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美大選前拉攏非裔票 拜登抨擊川普打壓多元性

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國總統拜登（右）今天指控大選對手川普（左）打壓多元性，，尋求連任的他致力在11月大選前爭取非裔選民支持。（美聯社）
美國總統拜登（右）今天指控大選對手川普（左）打壓多元性，，尋求連任的他致力在11月大選前爭取非裔選民支持。（美聯社）

美國總統拜登今天指控大選對手川普打壓多元性，尋求連任的他致力在11月大選前爭取非裔選民支持。

法新社報導，81歲的民主黨人拜登在華府的國立非裔美國人歷史文化博物館（NMAAHC）演說時表示，「極端」的共和黨人川普和盟友一直想「抹去歷史」。

拜登表示：「前任總統和他的極端『讓美國再次偉大』（MAGA）盟友現正追殺全美各地的多元性、平權與包容性。」「讓美國再次偉大」是川普常掛在嘴邊的口號。

拜登說：「他們想要一個為某些人而生的國家，而不是為全民而生。」

國立非裔美國人歷史文化博物館2016年開館，由美國首位非裔總統歐巴馬揭幕，為華府地標之一。

拜登也批評「極端的」美國最高法院就墮胎、投票權和多元性等議題作出一連串有爭議的裁定。最高法院有3位大法官是由川普任命。

官方本週有一連串活動紀念最高法院70年前促使學校種族隔離政策終止的歷史性裁定，包括拜登這場演說。

拜登希望藉此機會拉攏非裔選民。拜登2020年大選仰賴非裔票助他打敗川普，但部分民調顯示，愈來愈多非裔選民離棄他。

川普 拜登 美國大選

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