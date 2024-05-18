任內第3次！NHK：拜登政府日前進行「亞臨界核試驗」

NHK報導，美國政府14日在內華達州進行總統拜登任內第3次「亞臨界核試驗」（subcritical nuclear test），上一次該試驗活動於2021年9月進行。

「亞臨界核試驗」是將核武使用的裂變材料以炸藥或其他衝擊來引爆，由於試驗中使用的武器、鈽、高濃縮鈾等材料使用不多，引爆並不會到達臨界反應，因此不會造成核爆，但通過亞臨界核試驗，可以評定現有核武器的有效性及保存時的安全性。

美國1992年停止地下核試驗，1997年起開始亞臨界核試驗。歐巴馬政府時期曾4次實施，川普時期3次，拜登第1年就進行2次，這是拜登任內第3次。

美國尚未批准《全面禁止核試驗條約》，但美國能源部的國家核安管理局（NNSA）表示，先前33次亞臨界試驗和最新的實驗都符合規定的零當量標準。

國家核安管理局一名高階官員表示，「我們計畫增加這些亞臨界核實驗的頻率，以便我們能夠繼續蒐集有關核武材料的重要數據，而無需在技術上恢復地下核試驗。」