美參院提決議 拒陸曲解2758決議

美國之音（ＶＯＡ）十七日報導，美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍議員里契十六日說，他與民主黨籍聯邦參議員夏亨十五日推出一項七頁決議，重申一九七一年聯大通過的第二七五八號決議（下稱二七五八），並不代表世人接受中國大陸對台灣的主權宣稱。美國的「一中政策」也不等於中國的「一中原則」。

里契在與夏亨的聯合聲明提到，中國領導高層明知美國的一中政策，不等於中國的一中原則，卻散播這種宣傳，否定台灣和國際組織接觸的能力。美國有能力而且理應在每次機會駁回中國的虛假故事。

前述聲明還說，這項跨黨派決議將堅決駁回北京對二七五八所做的危險及不誠實錯誤描述，並反對中國阻止台灣有意義參與國際組織的作為。該七頁決議強調二七五八並非處理台灣的最終政治地位，還指稱北京以二七五八為由，脅迫、恐嚇或懲罰和台灣合作的主權國家。

另外，里契十五日和聯邦參院外委會民主黨籍主席卡定、民主黨籍的昆斯及共和黨籍的葛蘭姆致函世衛組織（ＷＨＯ）祕書長譚德塞，呼籲支持台灣有意義參與ＷＨＯ和五月底舉行的世衛大會（ＷＨＡ）。