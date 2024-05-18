聽新聞
test
0:00 / 0:00

美參院提決議 拒陸曲解2758決議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍議員里契，日前呼籲各國共同抵制北京曲解聯大2758號決議，支持台灣參與國際組織。美聯社
美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍議員里契，日前呼籲各國共同抵制北京曲解聯大2758號決議，支持台灣參與國際組織。美聯社

美國之音（ＶＯＡ）十七日報導，美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍議員里契十六日說，他與民主黨籍聯邦參議員夏亨十五日推出一項七頁決議，重申一九七一年聯大通過的第二七五八號決議（下稱二七五八），並不代表世人接受中國大陸對台灣的主權宣稱。美國的「一中政策」也不等於中國的「一中原則」。

里契在與夏亨的聯合聲明提到，中國領導高層明知美國的一中政策，不等於中國的一中原則，卻散播這種宣傳，否定台灣和國際組織接觸的能力。美國有能力而且理應在每次機會駁回中國的虛假故事。

前述聲明還說，這項跨黨派決議將堅決駁回北京對二七五八所做的危險及不誠實錯誤描述，並反對中國阻止台灣有意義參與國際組織的作為。該七頁決議強調二七五八並非處理台灣的最終政治地位，還指稱北京以二七五八為由，脅迫、恐嚇或懲罰和台灣合作的主權國家。

另外，里契十五日和聯邦參院外委會民主黨籍主席卡定、民主黨籍的昆斯及共和黨籍的葛蘭姆致函世衛組織（ＷＨＯ）祕書長譚德塞，呼籲支持台灣有意義參與ＷＨＯ和五月底舉行的世衛大會（ＷＨＡ）。

北京 民主黨 美國

延伸閱讀

美眾院通過法案！要求拜登運送武器給以色列

挺台灣入世衛 溫哥華居民自發性致信：要拿出道德勇氣

歐洲福爾摩沙俱樂部致函WHO幹事長挺台 外交部感謝

美西「台灣文化節」舊金山登場 加州年輕世代詮釋寶島水果成亮點

相關新聞

美參院提決議 拒陸曲解2758決議

美國之音（ＶＯＡ）十七日報導，美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍議員里契十六日說，他與民主黨籍聯邦參議員夏亨十五日推出一項...

滲透300多家美企助北韓創收入 美國和烏克蘭人遭美國檢方起訴

美國檢方今天宣布逮捕一名美國婦女和一名烏克蘭男子，指這兩人涉嫌幫助與北韓有關聯的資訊科技（IT）人員，冒充成美國人，從數...

喻川普反風機「如唐吉訶德戰風車」 克魯曼揭動機可能跟這2點有關

前美國總統川普日前宣稱，若贏得今年11月總統大選，上任第一天就會頒布行政命令，讓離岸風場興建計畫急踩煞車。川普為何這麼厭...

防野火出妙招 美政府「放羊吃草」讓羊群吃到飽

2020年美國西部出現一系列野火，焚毀面積高達1.9萬公頃，不只造成人員死亡，更形成嚴重的空氣汙染。近期野火季節又將到來，美國聯邦政府突發奇想打算「放羊吃草」，讓羊吃掉易燃的野草，希望藉此減緩野火的延燒。

19歲逆子開槍殺雙親 聽見父母倖存竟說「很失望」

美國亞利桑那州一名逆子不滿父母的教養方式，暗自策劃多年打算殺死父母。本週他在自家真的持槍射殺父母，所幸父母幸運逃過一劫，而這名逆子聽到之後的反應竟是「很失望」。

美國人卡債創新高 人均達6218元

兩份調查報告不約而同指出，美國人愈來愈依賴信用卡應付日常開銷，目前要償還的卡債總計高達1兆1200億元，平均每人為621...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。