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19歲逆子開槍殺雙親 聽見父母倖存竟說「很失望」
美國亞利桑那州一名逆子不滿父母的教養方式，暗自策劃多年打算殺死父母。本週他在自家真的持槍射殺父母，所幸父母幸運逃過一劫，而這名逆子聽到之後的反應竟是「很失望」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，19歲少年布萊爾（Jeremiah Estel Blair）於5月13日在自家開槍射殺父母，幸好兩人受傷後神智還算清醒，布萊爾的媽媽打電話報警，警方也立刻將兩人送醫治療。
布萊爾在法庭上承認自己開槍射殺父母；他不滿自己的成長經歷，認為從小父母就沒有給他應得的照顧。他承認自己已經計劃要殺父母很多年，即使知道射殺父母是錯的，但他實在太過不滿，最後才會真的對父母開槍。
布萊爾在開槍前甚至對爸爸嗆聲「這一天終於來了」，還錄下自己的行凶過程。父親中槍後立刻跑回房間躲避，母親則在出來查看時胸部中彈。布萊爾得知母親傷勢太重可能會死時非常高興，聽到父親能活下來更直接向執法人員表示自己「很失望」。
布萊爾被控兩項預謀一級謀殺未遂，保釋金高達75萬美元（約2414萬台幣），目前還被拘留中。此案將於5月22日舉行聽證會。
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