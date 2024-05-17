聲音遭非法盜用 美國配音員狀告AI公司

兩名配音員今天向曼哈頓聯邦法院控告人工智慧（AI）新創公司Lovo非法複製他們的聲音，並在其AI配音技術中未經許可使用他們的聲音。

路透社報導，勒曼（Paul Skye Lehrman）和賽吉（Linnea Sage）在集體訴訟中表示，總部位在舊金山的Lovo誘騙他們提供語音樣本後，未經許可出售他們AI版的語音。配音員指控Lovo詐欺、廣告不實並侵害他們的知名度，要求至少賠償500萬美元（新台幣1.61億元）。

此案是日益增加的高風險訴訟中最新一起，在這些訴訟中，科技公司遭控濫用書籍、新聞報導和歌詞等內容來訓練生成式AI系統。

原告的代表律師柯恩（Steve Cohen）告訴路透社：「我們希望確保這種情況不會發生在其他人身上。我們不知道在Lovo所說他們使用的數千個語音中，有多少人知道他們的聲音被利用並可能仍被使用中。」

Lovo的代表沒有立即回應置評請求。

根據訴訟書，自由工作接案平台Fiverr聯繫勒曼和賽吉，為匿名客戶提供配音工作。勒曼被告知他的聲音將僅用於「某研究計畫」，而賽吉被告知她的聲音將僅用於「電台廣告的測試腳本」。

訴訟書指出，勒曼後來在有關俄羅斯軍事裝備的YouTube影片，以及討論「AI技術的危險」的Podcast節目中聽到他AI版的聲音；賽吉的聲音則被用來作為Lovo的宣傳材料配音。

根據訴訟書，勒曼後來得知他的Fiverr客戶是Lovo的員工。

兩名配音員表示，他們後來得知Lovo將勒曼和賽吉的聲音分別取名為「凱爾史諾」（Kyle Snow）和「莎莉柯爾曼」（Sally Coleman）賣給訂戶。根據訴狀，Lovo在回覆警告信時表示，配音員的聲音「不受歡迎」且銷量「微不足道」。