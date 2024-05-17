乖乖繳稅60年、正常投票 6旬翁申請退休金才發現自己「不是公民」

美國佛州一名男子在當地居住、繳稅60年，好不容易準備開始領社會安全金，沒想到卻在申請時才發現自己根本「不算公民」，沒有領社會安全金的資格。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，66歲的克拉斯（Jimmy Klass）2020年準備退休申請社會安全金，卻發現自己資格不符。美國的社會安全福利金與台灣的勞保概念相似，美國公民工作繳交社會安全稅金，退休後便會按比例撥款給退休老年人、殘疾工作者與其配偶或父母身故的家庭。

克拉斯的母親是加拿大人，祖父母則來自德國，不過他2歲就跟著爸爸去到美國，從那時候開始他們就搬到紐約的長島市居住。他年輕時甚至曾取得海軍陸戰隊資格、錄取成為警察，這些工作都應該對他的背景有深入嚴格的調查，但當時卻沒有任何人懷疑他的公民身分。

克拉斯住在美國60幾年，卻在退休時才發現自己不是公民。圖擷自紐約郵報

他是登記的選民，有社會安全卡和駕照，過去投票繳稅也都沒有問題，因此他從來沒有想過自己「不是美國公民」。2020年他向社會安全管理局申請社會安全金，沒想到對方卻告訴他，因為他的身分不符，這筆錢被凍結了。

克拉斯為了證明自己是美國公民並在美國生活60年，準備了許多資料向美國公民及移民服務局解釋，但他的身分還是被拒絕了。他也聯絡了加拿大駐邁阿密領事館，但依然無濟於事。

目前克拉斯依然領不到他的退休金，而且為了證明自己的身分，反而花費了更多積蓄。因為領不到自己過去繳納的錢，他也被迫不能退休，只好繼續工作。