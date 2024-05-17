封口費案 川普律師抨擊證人柯恩可信度

美國前總統川普的律師今天在交互詰問中對關鍵證人柯恩（MichaelCohen）進行對質，質疑他的記憶，並在川普的首宗刑事審判中削弱他的可信度。

法新社報導，川普遭控偽造商業紀錄，以掩飾2016年總統大選前支付豔星「暴風女」丹尼爾斯（StormyDaniels）13萬美元（約新台幣420萬元），換取她閉口不談兩人曾經有過婚外情。川普當年最後贏得選舉，入主白宮。

辯護團隊試圖在庭上將柯恩塑造成心懷不滿的離職員工，呈現他習慣性撒謊且嗜血成性的形象，讓人質疑他的可信度。美國總統大選將於6個月後登場，川普尋求重返白宮。

在川普的密切注視下，辯護律師布蘭希（ToddBlanche）在第2輪詰問中強調柯恩曾多次說謊，尤其是在宣誓過後。

除了列出柯恩無數的欺騙行為，辯方還播放柯恩經常在Podcast節目討論川普的片段。

他在2020年某集節目中說：「你最好相信，我希望這個人下台。」

柯恩多次表示，他對自己的行為承擔「責任」以及後果。在這場審判之前，包括在他的書中，他幾乎沒有掩飾自己對前老闆的鄙視。

在此同時，川普抱怨他每天都必須出庭，長達數週的法庭訴訟使他競選活動受阻。川普譴責此案件淪為政治化，並在紐約審判中得到共和黨要角支持，今天到場的盟友包括議員蓋茨（Matt Gaetz）和波柏特（Lauren Boebert）。