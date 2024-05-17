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美眾院通過法案！要求拜登運送武器給以色列

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

共和黨領導的美國眾議院16日通過一項將迫使總統拜登以色列運送武器的法案，試圖指責拜登推遲運送炸彈，同時敦促以色列在與哈瑪斯的戰爭期間採取更多措施保護平民。

路透報導，「以色列安全援助支持法案」（Israel Security Assistance Support Act）以224對187票通過，大致符合兩黨比例。16名民主黨員加入大部分的共和黨員投下贊成票，3位共和黨員加入了大部分的民主黨員反對這項舉措。

該法案預計不會變成法律，但是其通過凸顯美國選舉年對以色列政策的深刻分歧。

共和黨指責拜登，在面臨廣泛的挺巴示威後背棄以色列。

共和黨籍的眾議院議長強生15日在一場記者會上表示，「這是一個具有全球影響力的災難性決定。這顯然是出於政治算計所做，我們不能讓它持續下去。」

民主黨則指控對方玩弄政治，稱共和黨人在曲解拜登對以色列的立場。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在投票前的一場記者會上表示，「這並非立法上一項嚴肅的工作，這正是為什麼某些挺以色列的眾議院民主黨核心小組成員將投下反對票。」

以色列數十年來一直是美國軍事援助的主要接受國，目前仍預定獲得數十億美元的美國武器，儘管拜登先前暫停運送一批彈藥。

以色列 共和黨 拜登

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