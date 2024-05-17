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美眾院通過法案堅為以色列供武 民主黨出現分歧

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國民主黨籍總統拜登本月暫緩運送一批重型炸彈給以色列。路透資料照
美國民主黨籍總統拜登本月暫緩運送一批重型炸彈給以色列。路透資料照

美國民主黨籍總統拜登本月暫緩運送一批重型炸彈給以色列，理由是擔心被用於加薩戰爭。但共和黨掌控的聯邦眾議院今天通過法案，要迫使拜登移交武器，同時凸顯民主黨內部分歧。

綜合法新社與美聯社報導，在以色列軍隊進攻加薩走廊（Gaza Strip）南部大城拉法（Rafah）之際，拜登擔心巴勒斯坦人大量傷亡而暫緩運送武器給以色列，眾院於是就一項法案展開表決。由於這項法案幾乎不可能成為法律，因此主要是象徵性。

這項「以色列安全援助支持法案」（Israel SecurityAssistance Support Act）將防止拜登凍結任何國會同意給予以色列的軍事援助，包括他擱置的3500枚2000磅炸彈和500磅炸彈。

共和黨人說，拜登無權干涉以色列的軍事行動；但眾院民主黨領袖認為，這項法案是侵犯總統執行外交政策能力的「又一個政黨噱頭」。

不過，有16名民主黨人加入共和黨之列支持這項法案，法案最後以224票贊成、187票反對獲得通過，這是民主黨內一次罕見與拜登作對的行動，人數雖少卻不容忽視。

預料這項法案接下來被送到民主黨掌控的聯邦參議院後就難以為繼，拜登也已表明無論如何都將予以否決。

共和黨人說，拜登無權指責以色列如何運用美製武器，他們對拜登政府本週推動一項新的10億美元對以色列軍售案也不滿意。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說：「我們非常不滿…我不認為我們應該指點以色列人如何進行他們的軍事行動，就這麼簡單。」

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）本週稍早說：「（這項法案）不會有進展。」

根據法新社引用以色列官方數據的統計，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列造成超過1170人喪命，多數是平民，雙方隨即在加薩地區交戰至今。加薩衛生部數據顯示，以色列的軍事報復行動至少導致當地3萬5233人死亡，多數也是平民。

以色列 拜登 民主黨

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