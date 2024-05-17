介入美國大選 俄、中、伊朗遭點名

美國國家情報總監海恩斯十五日在參議院情報委員會作證點名俄羅斯、中國和伊朗為影響美國今年大選最活躍的國家；俄羅斯尤為顯著，北京對自己的全球影響力愈來愈有信心，但心存忌憚，迄今沒有看到中方採取超越二○二○年更積極的行動。

海恩斯說，俄羅斯是介入美國選舉最為活躍的外國威脅，莫斯科的目標往往是破壞美國民眾對民主制度的信心，加劇美國社會分歧，以及動搖西方世界對烏克蘭的支持；俄國仰賴情報部門、網路部門、國營媒體以及社群巨頭組成的多媒體影響力巨網，很可能將踢下美國，讓俄國稱霸作為目標。

美國國務卿布林肯日前在北京告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），美國掌握了中方試圖影響甚或介入美國選舉的證據，美國希望確保這些行動能盡快停止。

海恩斯的說法與布林肯略有不同。

海恩斯表示，北京運用包含生成式ＡＩ、大數據分析在內的技術，提升其對全球選舉的影響力，中方的信心增加，不過他們擔心行動曝光會招致反彈而不敢貿然行動。

情報部門評估，中方二○二○年並未採取改變美國總統選舉為目標的行動，正是因為怕遭致反效果。

「到目前為止，我們沒有任何訊息表明中華人民共和國在這次總統選舉中，扮演比二○二○年更積極的角色。」海恩斯說，北京依然持續支持那些親中的各層級政治人物，美國會持續監控中方的這類行動。

海恩斯提到，中方的影響力傳播運動包含針對其僑民，他們不僅試圖影響美國總統和國會議員選舉，也影響台灣、澳洲和加拿大的選舉。

此外，海恩斯說，伊朗持續煽動和破壞外界對美國民主體制的信心。

海恩斯表示，生成式ＡＩ和大數據分析等新興科技有助鎖定目標並展開行動，對選舉構成威脅；已經有生成式ＡＩ和深偽技術運用在外國選舉的經驗，美國均高度關注。