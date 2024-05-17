拜、川首場電視辯論 6月27日登場

美國總統拜登與前總統川普十五日同意將在辯論會交鋒，首場辯論敲定六月廿七日登場，第二場辯論則於九月十日舉行，活動將分別由有線電視新聞網（ＣＮＮ）與美國廣播公司新聞部（ABC News）主辦。

拜登透過社群網站隔空對川普下戰帖，要求參加ＣＮＮ舉辦的辯論，ＣＮＮ稍後宣布，美東時間六月廿七日晚間九時將在亞特蘭大攝影棚舉行拜登與川普之間的辯論。

拜登十五日稍晚宣布，收到美國廣播公司新聞部的九月十日辯論邀請，川普旋即表示願意奉陪。川普競選團隊希望七月、八月還能加辦兩場，但遭拜登團隊拒絕。

紐約時報指出，拜登同意將第一場辯論時間提前三個月，顯示他砸下大筆經費打廣告，對支持度幫助不大，川普的官司也並未傷害他的支持度，因此拜登陣營提議提早辯論，希望喚起民眾對選戰的關注。拜登這次出招，也顯示他的民調的確欠佳，希望提前辯論時程，讓傳統支持者歸隊。

此外，提早辯論並將辯論次數從傳統的三場減為兩場，也是拜登陣營試圖降低風險，降低八十一歲的拜登在九十分鐘直播辯論中出錯機率。將辯論時程和投票日距離拉開，不論誰在辯論中出錯，都有更多時間挽回。

紐約時報本月稍早發布一份針對登記選民進行的最新民調顯示，年輕人、非白人選民對於拜登政府處理經濟、加薩衝突感到不滿意，導致拜登目前在五個關鍵州支持度落後前總統川普，包括賓州、亞利桑納州、密西根州、喬治亞州及內華達州，僅在威斯康辛州以百分之四十七支持度些微領先川普的百分之四十五。

對拜登更不利的是，根據過去兩屆民調經驗，川普的支持者比較不願意表態，也就是拜登落後幅度可能更大。

謝納學院研究所所長李威表示，川普支持者較不願回答民調機構問題，可能是因為川普多年來告訴支持者，媒體密謀反對他。