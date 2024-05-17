聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜、川首場電視辯論 6月27日登場

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國總統拜登（右）與前總統川普（左）六月將舉行辯論。（美聯社）
美國總統拜登（右）與前總統川普（左）六月將舉行辯論。（美聯社）

美國總統拜登與前總統川普十五日同意將在辯論會交鋒，首場辯論敲定六月廿七日登場，第二場辯論則於九月十日舉行，活動將分別由有線電視新聞網（ＣＮＮ）與美國廣播公司新聞部（ABC News）主辦。

拜登透過社群網站隔空對川普下戰帖，要求參加ＣＮＮ舉辦的辯論，ＣＮＮ稍後宣布，美東時間六月廿七日晚間九時將在亞特蘭大攝影棚舉行拜登與川普之間的辯論。

拜登十五日稍晚宣布，收到美國廣播公司新聞部的九月十日辯論邀請，川普旋即表示願意奉陪。川普競選團隊希望七月、八月還能加辦兩場，但遭拜登團隊拒絕。

紐約時報指出，拜登同意將第一場辯論時間提前三個月，顯示他砸下大筆經費打廣告，對支持度幫助不大，川普的官司也並未傷害他的支持度，因此拜登陣營提議提早辯論，希望喚起民眾對選戰的關注。拜登這次出招，也顯示他的民調的確欠佳，希望提前辯論時程，讓傳統支持者歸隊。

此外，提早辯論並將辯論次數從傳統的三場減為兩場，也是拜登陣營試圖降低風險，降低八十一歲的拜登在九十分鐘直播辯論中出錯機率。將辯論時程和投票日距離拉開，不論誰在辯論中出錯，都有更多時間挽回。

紐約時報本月稍早發布一份針對登記選民進行的最新民調顯示，年輕人、非白人選民對於拜登政府處理經濟、加薩衝突感到不滿意，導致拜登目前在五個關鍵州支持度落後前總統川普，包括賓州、亞利桑納州、密西根州、喬治亞州及內華達州，僅在威斯康辛州以百分之四十七支持度些微領先川普的百分之四十五。

對拜登更不利的是，根據過去兩屆民調經驗，川普的支持者比較不願意表態，也就是拜登落後幅度可能更大。

謝納學院研究所所長李威表示，川普支持者較不願回答民調機構問題，可能是因為川普多年來告訴支持者，媒體密謀反對他。

川普 拜登 民調

延伸閱讀

拜登祭重稅 克魯曼：防範「中國衝擊2.0」 別無他法

選舉苦戰？拜登擬發布行政命令 每天越境達4000人就關邊界

傳拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境

美國總統大選 拜登與川普將參加6月及9月電視辯論

相關新聞

拜、川首場電視辯論 6月27日登場

美國總統拜登與前總統川普十五日同意將在辯論會交鋒，首場辯論敲定六月廿七日登場，第二場辯論則於九月十日舉行，活動將分別由有...

介入美國大選 俄、中、伊朗遭點名

美國國家情報總監海恩斯十五日在參議院情報委員會作證點名俄羅斯、中國和伊朗為影響美國今年大選最活躍的國家；俄羅斯尤為顯著，...

拜登和川普同意進行2020年來的首次電視辯論

美國總統拜登和共和黨人川普表示將在6月27日進行辯論，二人2024年競選活動的首次電視直播對峙比預期提前了幾個月。

馬丁路德的女兒警告拜登可能會失去大量黑人選票

美國民權領袖馬丁路德的女兒表示，美國總統拜登在與川普的再次對決中可能會失去相當大一部分黑人選票，除非拜登的競選團隊改進其外聯策略。

紐約大學畢業典禮 場內慶祝 場外挺巴示威

在全美多所大學因校內支持巴勒斯坦運動而宣布取消畢業典禮之際，紐約大學(NYU)15日於洋基球場(Yankee Stadi...

拜登叫戰 川普奉陪 6月27日首場電視辯論敲定

拜登總統與前總統川普15日同意將在辯論會上面對面交鋒，首場辯論敲定6月27日登場，第二場辯論則於9月10日舉行，活動將分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。