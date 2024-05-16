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美眾院委員會通過法案 限制與陸生技公司往來

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國眾議院監督暨問責委員會今天通過法案，將基於國家安全理由限制美方機構與中國的藥明康德、華大基因等特定生技公司生意往來。此舉距正式完成立法又接近一步。圖／路透
美國眾議院監督暨問責委員會今天通過法案，將基於國家安全理由限制美方機構與中國的藥明康德、華大基因等特定生技公司生意往來。此舉距正式完成立法又接近一步。圖／路透

美國眾議院監督暨問責委員會今天通過法案，將基於國家安全理由限制美方機構與中國的藥明康德、華大基因等特定生技公司生意往來。此舉距正式完成立法又接近一步。

路透社報導，眾議院監督暨問責委員會今天壓倒性通過生物安全法案（Biosecure Act），若在提交參、眾兩院院會通過後即可交給總統拜登簽署生效。

法案將推動減少美國藥品、保健企業對中國相關研究與製造的倚賴。

委員會主席、共和黨眾議員柯默（James Comer）說：「這項法案是必要步驟，以趕在這些中企融進美國經濟前，護住美國敏感的保健資料免落入中共手裡。」

聯邦參議院國土安全暨政府事務委員會（U.S.Senate Homeland Security and Governmental Affairscommittee ）稍早在3月也通過類似法案。

這次眾院的法案版本給予美國企業與機構一段緩衝，到2032年必須結束與中國相關企業的合作。

遭禁止往來的中企包括藥明康德、華大基因、華大智造及華大智造轄下的Complete Genomics，後來又把藥明生物納進。法案禁止美方機構從這些公司購買設備或簽訂服務合約。

支持者表示須立法防止外國對手獲取美國人的健康和遺傳資訊，因為對方必要時可拿這些數據威脅美國，還說生技供應鏈被中國主導將十分危險。

遭法案針對的這幾間公司表示，此項立法出於虛假和誤導性指控，不利公平競爭，他們並不會對美國國家安全構成威脅。

基因 拜登 生技 美國

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