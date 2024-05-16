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美國校園挺巴示威 警方奪回加大爾灣分校大樓

中央社／ 加州爾灣15日綜合外電報導

美國加州大學爾灣分校挺巴勒斯坦抗議者占領一棟教學講堂數小時後，目擊者表示，警方今天從他們手中奪回這棟建築物，之後拆除學生紮營示威持續兩個多星期的營地。

路透社報導，警方和校方人員表示，由於抗議人士占領教學講堂，導致學校宣布這是一場「暴力抗議」，校方人員請求幫助後，附近約10個執法機構的警察聚集在校園內。

加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）和路透社記者表示，約4小時後，警方將抗議者從講堂和曾作為示威營地的廣場上驅逐出去。

加州大學爾灣分校發言人瓦西奇（Tom Vasich）在現場透過電話表示：「警方已經奪回講堂，執法人員也已將廣場清空。」

瓦西奇表示，「遭逮捕的人數極少」，並形容抗議者「不情願的配合」。

校方表示，明天所有課程都將進行遠距教學，並要求教職員不要來到校園。

加州大學爾灣分校發生的示威，是全美校園一連串抗議加薩（Gaza）戰爭的最新一起。活動人士在呼籲停火和保護平民的同時，也要求校方與以色列利益切割。

校園 美國 遠距教學

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