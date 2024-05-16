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美共和黨議員提法案 要求提高中國製無人機關稅

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國聯邦眾議院一群共和黨議員提議立法，要求美國對中國製無人機徵收的關稅提高30%，並在2030年之前禁止進口含有中國製關鍵零件的無人機。

路透社報導，由眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）帶領推動的立法還將為急救人員、關鍵基礎設施提供者以及農民和牧場主制定新的資助計畫，以獲得購買美國製無人機的援助。

這項提案將中國製無人機關稅先提高30%，然後逐年提高5%，法案發起人還有眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）。

史蒂芬尼克表示，該法案將「透過建立稅收中立資助計畫來幫助美國人採購由美國及我們盟友安全製造的無人機，從而提高美國無人機製造商的競爭力」。

今年3月，美國國會跨黨派議員小組要求拜登政府對中國製無人機徵收更高的關稅，包括從其他國家出口的中國製無人機，並採取新的激勵措施來促進美國無人機製造商的發展。

議員敦促立即對包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel）在內的中國無人機製造商採取行動，並表示目前對中國製無人機加徵25%的關稅不足以應對進口激增。

美國議員表示，中國無人機公司在美國業餘愛好無人機市場市占率超過77%，在商用無人機市場市占率更高達90%以上。

大疆創新3月表示，反對基於原產國的限制，並表示嚴格遵守「美國以及我們運營的其他任何地方所有適用的數據隱私保護法律、法規和規範」。

市占率 美國 議員

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