CNN：美4年前發現中伊擬以AI介選 最終未行動

美國有線電視新聞網（CNN）引述現、卸任美方情報官員透露，中國、伊朗的特工曾準備AI生成的假內容，企圖在2020年美國大選最後幾周影響選民，但最後並未付諸行動。

CNN指出，中國和伊朗的技術人員從未公開散播這些深偽（deepfake）的影、音。但此前未披露的情報顯示，4年前美國官員確曾憂心過境外勢力有意推波助瀾與投票過程有關的虛假資訊。

一名消息人士透露，美國國家安全局蒐集到的情資，讓官員們得以一窺中、伊產製深偽影音的斤兩。如今製作深偽影音較4年前更容易，在距離2024年美國總統大選半年之際，美方官員越來越擔心境外勢力會如何藉人工智慧（AI）誤導選民。

白宮戰情室去年12月一場應對2024年大選的演練裡，美方高層官員絞盡腦汁思考如何對付一種場景：中國用AI生成、描繪一名參議員候選人撕毀選票的假影片。在上周進行簡報時，聯邦調查局（FBI）官員警告AI能讓外國散播選舉假消息的能力大增。

按消息來源的說法，至今不清楚中、伊2020年所準備的深偽影音「長什麼樣」，也不清楚何以最終沒用在當時美國大選；不過一名前美方高層告訴CNN，當時檢視情資的官員對此不屑一顧，覺得這只是中、伊自曝其短，做不出真能嚴重衝擊2020年選情的深偽影音。

這名卸任高層說，2020年時還沒有像ChatGPT這種易於使用的大型語言模型，然而相關技術過去4年有長足進步，美國國家安全局持續蒐集關於研發深偽技術外國對手及對美國選舉構成潛在威脅的各種情資。

他指出，自2020年大選後美方一直高度關注中、伊和俄羅斯等國在AI和深偽領域的進展，「如今問題在於我們能多快發現異常，然後在美國國內快速闢謠」。

這位前美方高層表示，這些境外影響手段若要發揮作用，首先得引起美國公眾共鳴，這點中國還在摸索，「我覺得這直接牽涉到文化這塊，他們（中方）還非常難以理解門道，俄羅斯就不然」。

不過CNN直言美國本身就是陰謀論的沃土。據去年8月CNN發布的一份民調顯示，近70%的受訪共和黨人與偏向共和黨的人士仍認為，拜登2020年「得位不正」。

美國民眾對許多政府機構的正面觀感「創歷史新低」。皮尤研究中心（Pew Research Center）去年9月公布的一項調查顯示，僅16%的受訪者完全或大致相信聯邦政府。

參議員情報委員會主席、民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）告訴CNNN：「出於各種理由，美國民眾更願相信瘋狂的陰謀論，而更不願接受真相及聯邦政府發布的東西。」