台灣猶他州簽駕照互惠協議 國人免路考可上路

駐舊金山辦事處長賴銘琪今天代表交通部與猶他州簽署「台猶駕照互惠備忘錄」。台灣成為猶他州通過「外國駕照互惠法」後，第一個與該州洽簽駕照互惠協議的外國政府。

根據備忘錄，國人年滿18歲，合法居留於猶他州，並持有交通部公路局核發的小型車有效駕照者，於備妥相關文件，並通過該州駕照筆試、視力測驗後，即可「免路考」向猶他州公共安全廳駕照處，申請換發該州非商用小型車駕照。

「台猶駕照互惠備忘錄」由駐舊金山辦事處長賴銘琪代表交通部，與猶他州公共安全廳長安德森（Jess Anderson）於猶他州議會大廈簽署，自簽署日起生效。猶他州成為全美第37個與我國推動及簽署駕照互惠協議的州政府。

這項互惠措施將可提供台灣和猶他州雙方企業派駐人員、留學生、華語交流人士、宗教交流人士，以及各界人士旅外工作、求學及生活等便利性，有助持續深化台灣與美國地方政府及民間各項合作友誼。

台灣與猶他州締結姊妹州長達43年，出席簽約儀式的雙方領袖都肯定這項協定將進一步促進未來台灣與猶他州雙邊經貿、投資、教育、文化、宗教、觀光等各項合作交流，持續增進台美夥伴關係。

簽約儀式結束後，全體貴賓及60名州議會友台連線議員參加慶祝酒會，共同慶賀正副總統當選人賴清德和蕭美琴即將於5月20日宣誓就職，並讚揚台灣民主發展成就，肯定台灣對印太地區繁榮與穩定的貢獻。