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美參院民主黨領袖倡 投資320億美元研發AI

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦參議院民主黨領袖舒默。（路透）
美國聯邦參議院民主黨領袖舒默。（路透）

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）15日呼籲國會通過320億美元投入人工智慧（AI）研究，以確保美國能持續領先中國大陸。

民主黨的舒默、海恩瑞希（Martin Heinrich），與共和黨的楊恩（Todd Young）和朗德斯（Mike Rounds）共組跨黨派AI工作小組，邀集學者、業者和私部門代表參與，15日公布AI政策路線圖（roadmap），提出政策建議，並作為國會議員立法參考。

報告建議增加AI研發經費，確保美國在AI領域能持續領先，維持全球競爭力，報告鼓勵匡列320億美元的研發預算，投入非關國防的AI科技研究。

舒默表示，若北京打算投資500億美元，但美國沒有，「他們一定會超越我們」，這就是投資研發如此重要的原因。

除了非國防用途，舒默表示，國會也正在考慮要在國防用途中投入多少研發經費，可能是額外的數十億美元，來解決與AI相關的國安問題。

報告提到，要透過這項科技來應對美國國家安全的威脅，解決選舉過程中深偽技術（deepfake）帶來的挑戰，以及生成式AI被運用在選舉和兒童性剝削，保護在AI系統中的個人資訊和著作權內容。

報告建議，確保落實現有AI相關法律，包含解決AI產生的缺漏、建立標準與加強透明度。

舒默表示，這項政策建議不只是兩黨努力的結果，他很快將和共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）討論。

同時，美中代表在瑞士就AI議題展開首次官方對話，美方稱對話聚焦在風險與安全，中方表示，除了就風險和全球治理交換意見外，中方還就美方在AI領域的打壓表明嚴正立場。

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