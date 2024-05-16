投320億美元促AI發展？美參院提政策藍圖盼領先陸

美國參議院由多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）帶頭的跨黨派小組周三提出一份政策藍圖，計劃由國會制定法律，減輕人工智慧（AI）的潛在危害，同時主張每年至少投入320億美元的資金來促進這項新興技術的發展，從而領先中國大陸在內的競爭對手，促進美國經濟和國家安全。

舒默公布這份長達30頁的文件時說：「提供資金能讓我們的企業、大學和勞工一馬當先，鞏固美國在AI領域的主導地位，包括超越中國大陸政府，我們知道他們已經在該領域投入大量資金。」

由前Google執行長施密特（Eric Schmidt）領導的獨立委員會「國家人工智慧安全委員會」（National Security Commission on AI）曾在2021年建議，投入320億美元在健康和能源等非國防領域。其中一大部分資金將用於機構主導的研究項目，以促進更多創新。

這是參議員最終為飛速發展的AI技術進行立法的第一步。去年10月，美國總統拜登簽署了一項行政命令，針對AI可能助長錯誤訊息傳播和曝露消費者隱私制定了初步的保障措施，而業界也有自律承諾，參議員希望在此一基礎上再接再厲。

但他們的建議，尤其是投入資金，要在嚴重分歧的國會獲得通過將是艱巨任務，主要是保守派共和黨人施壓要削減開支，而議員監管新技術的紀錄歷來欠佳，想在選舉年取得成果是難上加難。

然而，把計劃描繪成對抗中國大陸政府的一種方式可能有助。在經濟和國家安問題上挑戰中國大陸是議員少有的共識。

美國在設立防護欄方面的努力落後於包括歐盟在內的其他國家政府，歐盟議會今年3月批准了西方世界最全面的AI法規，禁止在工作場所和學校使用AI檢測情緒，同時限制在挑選求職申請等情況下使用AI。