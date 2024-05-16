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美國總統大選 拜登與川普將參加6月及9月電視辯論

中央社／ 華盛頓15日專電
前總統川普（左）與拜登總統。路透
前總統川普（左）與拜登總統。路透

美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司新聞網（ABC News）今天宣布，美國總統拜登和可能代表共和黨參選的前總統川普已接受邀請，將參加分別於6月27日、9月10日舉行的電視辯論。

CNN今天發布新聞稿指出，6月27日辯論將在搖擺州喬治亞州舉行，為確保候選人充分利用時間，現場沒有安排觀眾，主持人與辯論形式稍晚才會公布。

美國總統大選將於11月5日舉行。美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）已經在去年11月規劃3場辯論，分別是9月16日在德州、10月1日在維吉尼亞洲，以及10月9日在猶他州。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，今天稍早拜登（Joe Biden）競選總部主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）致函總統辯論委員會指出，拜登不參加這3場在秋天舉行的辯論，部分原因是有許多州10月就開始提前投票。

拜登提議6月、9月各一場辯論，辯論形式應能聚焦議題，讓在家中看電視的選民了解候選人的政見，而非成為現場觀眾、捐款者、政黨人士的娛樂。

拜登也同時透過影片向川普（Donald Trump）喊話，表示他願意跟川普辯論兩次，要川普挑個日期，還說「我聽說你週三有空」。

川普被控在2016年偽造商業紀錄、掩飾付給成人片女星13萬美元的封口費，必須在紐約出庭。外界預測，紐約法院應該會在6月27日前做出判決。

隨後川普也在社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出，他已經準備好，也願意在6月和9月這兩個時間點和「那個不老實的喬」（Crooked Joe）辯論。

川普競選總部並發出新聞稿指出，川普希望與拜登有更多辯論，「6月至9月每個月都舉行一場」，此外，還有一場副總統辯論。

稍晚，美國廣播公司新聞網也宣布，拜登與川普都同意參加9月10日舉行的辯論。

根據今日美國報（USA Today）報導，美國從1960年開始有總統候選人辯論的傳統以來，從沒有在6月就舉行總統辯論。共和黨預計在7月召開全代會，正式提名川普。民主黨全代會則在8月舉行。

川普 拜登 美國

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