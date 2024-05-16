拜登加徵關稅 打北京更打川普

美國總統拜登十四日宣布對中國大陸電動車、鋼鋁等商品加徵關稅，他左批中方大量補貼，不是競爭而是竊取，右打前總統川普跟北京簽署貿易協議根本沒用，川普酸拜登「讓中國吃定我們」，拜登反擊說，川普「餵養」大陸很久了。

拜登在白宮玫瑰花園表示，大陸大量補貼特定商品，壓低陸製商品價格充斥美國市場，中方還脅迫美國公司要轉移技術才能在大陸做生意，種種反競爭手段不是競爭而是竊取，對美國造成傷害。

美國政府著手對價值一百八十億美元的大陸製電動車、鋰電池、太陽能板、半導體、鋼鋁及醫療用品等七關鍵產業產品提高或開徵關稅；電動車由百分之廿五提高到百分之一百，太陽能板由百分之廿五提高到百分之五十，半導體稅率由百分之廿五提高到百分之五十。

這堪稱拜登對中方實施的最廣泛關稅措施，拜登表示，這是跟中國大陸公平競爭，不是衝突，讓美國處在一個較有力的位置去贏得對中經貿競爭；亞太助卿康達在智庫活動否認這是掀起對中貿易戰。

拜登抨擊川普與北京簽署貿易協議，中方應加購二千億美元美國商品，實際上大陸進口數額幾乎沒變；現在川普喊出對所有外國商品全面加徵關稅，「他就是不懂」，這樣做會讓每個美國家庭平均一年多花一千五百美元。

川普十四日在紐約表示，拜登的新關稅應該擴及更多商品，因為「中國現在吃定我們」。

拜登反擊指，川普餵養大陸好一段時間了。

針對美國對大陸商品加徵關稅，大陸外交部長王毅指出，一段時間以來，美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用三○一關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動，這是當今世界上最典型的霸道、霸凌。王毅說，美國一些人為了維護單極霸權，已到了失去理智的程度。