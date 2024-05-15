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哈佛大學與挺巴勒斯坦學生達共識 示威和平落幕

中央社／ 麻州劍橋14日綜合外電報導

美國哈佛大學（Harvard University）同意與力挺巴勒斯坦的示威學生討論捐贈基金的議題，並開始考慮讓非自願缺課的學生復課之後，學生們今天表示，將和平結束示威活動。

路透社報導，哈佛大學領導階層之前曾多次聲明，拒絕自以色列相關企業撤資，然而，校方發言人表示，校方已經同意「針對學生們有關捐贈基金的疑問展開討論」。

對此，要求校方從以色列相關企業撤資的學生抗議組織「哈佛離開被占領的巴勒斯坦」（Harvard Out ofOccupied Palestine, HOOP）今天在社群媒體Instagram貼文說，他們雖將拆除3星期以來的示威營地，但矢言「透過其他方式重整並執行這場持久戰」。

貼文寫道：「我們並非妄想地認定校方開會就是撤資的勝利。這些私下交易意在安撫我們，讓我們看不到完整的資訊披露和撤資行動。請放心，這是不可能的。」

支持巴勒斯坦的紮營抗議活動已在這所美國最負盛名的學府之一引發分歧：部分財力雄厚的校友譴責這些抗議活動不僅反猶，也與「西方價值觀」背道而馳；另外一群人則是以連署信方式力挺抗議學生。

挺巴浪潮席捲全美多所大學校園，校方處理方式各異，部分報警清場引發爭議，部分則選擇不干預，放手讓學生示威。

根據哈佛校刊，校方已同意展開程序，讓至少22名非自願缺課的學生復課，並加快處理案件，解決逾60名學生因參與營地示威活動而面臨的行政指控。

哈佛大學 巴勒斯坦 美國

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