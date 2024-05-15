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TikTok創作者提訴訟 盼阻美國禁令

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

一群TikTok創作者今天表示，他們向美國聯邦法院提起訴訟，尋求阻止總統拜登簽署要求TikTok出售在美業務否則就將遭禁的法案。美國有1.7億人使用這個短影音應用程式。

提起訴訟的TikTok用戶包括一名出售自家牧場產品的德州陸戰隊老兵、一名出售餅乾並討論育兒問題的田納西州女性、一名製作體育評論影片的北達科他州的大學教練、一名分享聖經測驗的密西西比州嘻哈歌手以及一名倡導性侵犯倖存者權利的應屆大學畢業生。

訴訟指出：「儘管他們來自不同地方、職業、政治信仰，他們一致認為TikTok為他們提供了獨特且不可替代的表達自我和形成社區的方式。」

代表這群創作者的律師事務所Davis Wright TremaineLLP向路透社提供訴訟副本指出，已向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出訴訟。

白宮不願發表看法，司法部發言人表示，這條TikTok法律「以符合憲法第一修正案等憲法限制的方式解決了關鍵的國安問題，我們期待在法庭上捍衛那項立法」。

TikTok 創作者 美國

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