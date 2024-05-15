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封口費案川普律師緊咬柯恩 形容他貪財不可信

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

美國總統川普的豔星封口費案14日進行庭審，期間川普的律師並未多加過問本案核心的13萬美元封口費，反而緊咬川普過去的喬事人柯恩，把他形塑成貪財又不值得信任的敘事者。

路透社報導，曾替川普喬事逾10年的柯恩（MichaelCohen）昨天和今天已現身證人席上約9個小時，回答檢察官的提問。

雖然共和黨高階盟友在法庭力挺尋求重掌白宮大位的川普，使得庭審程序愈來愈政治化，但辯方律師布蘭希（Todd Blanche）頭兩個小時的詰問勁道並不如預期中那麼有力。

布蘭希在約2個小時的交叉詰問中，並未向柯恩問起本案核心的13萬美元，而是有條不紊地疏理柯恩這幾年來公開對川普做出的評論，以強調他從川普的心腹轉變為仇敵的過程，以及他的欺騙手法。

布蘭希稱，柯恩受到金錢、復仇和惡名昭彰驅使，而不是正義，還向柯恩問起他靠著兩本全盤托出的回憶錄所賺的數百萬美元，以及他所經營、內容經常反川普的播客（podcast）頻道的數百萬名訂閱者。

柯恩是川普歷史性審判中檢方的明星證人，庭審於4月15日展開，目前似乎已來到尾聲。檢察官今天向法官表示，柯恩會是他們最後的證人。庭審預定明天休庭一天，16日將恢復審理。

川普遭控偽造商業紀錄，掩飾柯恩支付色情片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默，以免影響川普當時前進白宮之路。

57歲的柯恩是紐約曼哈頓地區檢察官負責這起案件的關鍵人物。川普的律師群一開始就尋求破壞柯恩的可信度，預料他們將在16日的庭審中強攻這一點。

法新社報導，柯恩2018年承認向國會說謊和犯下金融犯罪後，吃了13個月的牢飯，並受到1年半的居家監禁。

他向檢察官表示，尋找銀行欺詐案和封口費案物證的聯邦調查局（FBI）探員2018年4月突襲搜索他下榻的飯店房間後，川普曾要他放心。

柯恩回憶當時川普說：「別擔心，一切都會沒事的，我可是美國總統。」

柯恩作證指出：「我感到很安心，因為我有美國總統罩我。」

但他表示，當家人表達不滿，問他「你為什麼要堅持這種忠誠」時，他護主的忠心出現動搖。

柯恩說，他的家人告訴他：「我們才應該是你最忠誠以待的對象。」

他說：「是時候聽他們的話了。」

川普 檢察官 美國

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