毗鄰核武基地 美令陸企賣地

白宮十三日以擔憂間諜活動為由，限令一家與中國大陸有關的企業於一百廿天內出售在懷俄明州一座美國空軍基地附近的房地產。美國部分核武存放於這座基地。

路透報導，美國愈來愈關切陸資購買美國敏感軍事基地附近房地產帶來的國安風險。白宮表示，中國人持有的企業MineOne Partners Limited與其他公司合夥，於二○二二年六月購買這處房地產用於加密貨幣挖礦。

這處房地產距離懷俄明州華倫空軍基地不到一點六公里，美國部分洲際彈道飛彈就在該基地。

白宮聲明：「這處外國持有的房地產，鄰近戰略飛彈基地和美國核三位一體（陸基、海基、空基核武投射）重要部分，並存在可能幫助監視和間諜活動的專業和外國來源設備，對美國構成國安風險。」

這間陸資公司未立即回覆媒體置評請求。

路透二○二二年報導，美國拜登政府正對大陸電信設備製造商華為進行調查，因擔心美國行動通訊基地台配置其設備，能接收軍事基地和飛彈發射井的敏感資訊，之後華為能再傳送給北京。

MineOne Partners的交易由美國外來投資審查委員會（CFIUS）審查，這是一個以美國財政部為首的委員會，就國安風險對外國投資美國交易進行審查。

美國財政部長葉倫指出，白宮此舉「凸顯CFIUS守門人角色，確保外國投資不會破壞國家安全，尤其是涉及敏感美國軍事設施及專業設備和技術構成風險的交易」。