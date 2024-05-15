選戰考量 拜登、川普爭打關稅牌

美國總統拜登政府十四日宣布將對中國大陸電動車課徵百分之一百關稅，前總統川普十一日則喊出若他當選，將對在墨西哥生產的大陸車課徵百分之兩百關稅，兩個今年大選對手競相端出劍指北京的保護主義措施，誰都不願對中方示弱。

華爾街日報報導，川普任內對價值逾三千億美元大陸進口商品加徵關稅。拜登繼任後，政府內部對川普的關稅政策爭論多年，如今「川規拜隨」的關稅似乎會長存於美國對中政策。拜登日前放出將加徵關稅的消息，川普在新澤西州競選時說，「拜登終於聽我的話」，只不過晚了四年。

拜登考量如何處理川普留下的大陸商品關稅時，面對黨內壓力和幕僚意見分歧。參議院民主黨領袖舒默和一群黨內搖擺州參議員，都敦促拜登維持或提高大陸商品關稅。勞工團體也施壓拜登保護本地產業，防範廉價大陸商品。拜登似乎也知曉其政治利害，畢竟他四月在搖擺州賓州匹茲堡競選時，就向當地鋼鐵工人搶先曝光要對大陸鋼鋁加稅。

拜登經濟幕僚認為，川普時代關稅缺乏戰略性且可能導致通膨，但美國官員透露，儘管一些拜登政府高官依然認定其為差勁政策，卻還是要保留，原因就是希望持續對大陸施壓。

美國商會前執行副總裁薄邁倫說，「事實是，沒有人想對中國示弱」，但他憂心廣泛使用關稅可能讓物價上漲，傷害美國消費者，認為拜登不應試圖在貿易、關稅上「比川普還川普」。

拜登和其幕僚還是希望和川普畫清界線，表示拜登關稅針對美國正以補貼扶持的特定產業。相較於川普喊出第二任期會對所有大陸商品實施至少百分之六十關稅，且要對所有進口商品徵稅百分之十，拜登的範圍比川普狹窄。

白宮國家經濟顧問布蘭納德說，拜登採取強硬戰略性手段，在關鍵領域結合國內投資和對中設防，並批評川普全面對進口品徵稅百分之十會導致通膨。拜登幕僚稱，他們的新關稅不會拉抬物價。

華府智庫布魯金斯研究所高級研究員普拉薩則說，拜登新關稅源自美中產業政策衝突及十一月美國大選將至，提升北京報復風險，這最終可能壓迫美國經濟成長；若民主黨和川普的共和黨都對大陸採取對抗姿態，美中關係將受其所害。