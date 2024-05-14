福爾摩沙馬戲團北美感恩之旅 獻上「土地的歌」

睽違8年，FOCA福爾摩沙馬戲團再度赴北美巡演，團長林智偉說，這是他的刻意選擇。疫情期間，為經營團隊，他一度借貸新台幣2000萬元，北美僑胞支持助FOCA撐過難關，因此想為他們獻上「土地的歌」。

加州豔陽下，FOCA福爾摩沙馬戲團成員在舊金山聯合廣場表演著大環、立方體、疊羅漢等雜耍，下戲後，身兼多角的黃冠榮沒喊熱，僅笑著說陽光很強，有時幾乎看不見道具。歸功於紮實功夫，10名年輕人在叫好聲中完成表演。

演出過程裡，隨著一次又一次高難度動作，數萬名來自世界各地的民眾報以熱烈掌聲，不絕於耳。創辦人暨團長林智偉說，「明天在室內，氣氛會非常不一樣」。如他所言，隔日除了熱情歡呼聲此起彼落，許多觀眾還哭了。

阿美族歌手宋添福以原住民山歌開場，感性嗓音鎖住全場目光；接著現場放起「山頂黑狗兄」、「細妹按靚」、「我的未來不是夢」等歌曲，搭配演員的特技詮釋和肢體語言，呈現台灣的多元族群和時代變遷，有悲有喜、有起有落。

FOCA福爾摩沙馬戲團是第一個登上「英國愛丁堡藝穗節」和「法國外亞維儂藝術節」的台灣馬戲團，睽違8年再度到北美。10日至13日停留舊金山灣區，演出「土地的歌」，母親節當天在矽谷的室內表演，以僑胞為說故事的主要對象。

林智偉告訴記者，去年毅然決然「刻意選擇北美路線」，為的是還一分恩情。

37歲的林智偉2011年創團，希望將草根感強烈的馬戲搬上劇場，至今帶領團員跑了近30個國家，成功提高當代馬戲在台灣能見度，走出自己的一片天。

不過，和許多表演團體一樣，FOCA福爾摩沙馬戲團疫情期間一度營運告急。林智偉如今回憶起那段艱難歲月，只輕描淡寫地說，「前前後後約借了2000多萬支付演員的薪水」。他堅持用月薪養人，即便遇上困境「一毛錢都不能減」。

他從地下室、公園、橋下「零元起家」，出身演員的他深知，安定感和彼此默契對演員是多麼重要。「養人並沒有多了不起，我自己也是演員出身，知道那是什麼感覺。如果演完這場，不知道下一場在哪裡，大家怎麼敢結婚生子」。

就在那段艱困時期，林智偉因緣際會參加線上講座「蔚藍人文堂」，分享他的經驗，許多北美僑胞聽了他的故事，開始出錢出力，「給我們這群台灣年輕人很大後盾」。他始終惦記這分恩情，去年還帶著家人到北美「沿路答謝」。

「我載著媽媽、太太和孩子，開了5000公里的路程，向一些支持我們的人說聲謝謝」。當時，林智偉告訴他們說，「希望之後能帶團來表演給大家看」。

沒有想到，夢想很快就實現。今年他帶著FOCA福爾摩沙馬戲團到北美12個城市巡演，「海外僑胞還是一樣熱情，像是把我們當成自己的孩子」。

8年過去，林智偉感受到的溫度依舊未變。不過，他從單身到結婚並成為兩個孩子的爸爸，FOCA福爾摩沙馬戲團也從一張白紙，逐漸打開國際知名度。在他堅持培養演員的態度下，團員不減反增，還誕生了8對夫妻檔和9個小朋友。

挺過疫情，林智偉更懂得感恩。他說，FOCA福爾摩沙馬戲團當初從北美出發，展開大型海外巡演，感謝海內外觀眾給他們這群年輕人寶貴機會；這次重新優化「土地的歌」，將它獻給生命中的貴人、及滋潤這塊土地的每一個人。