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近飛彈基地恐影響國安 美令中國相關企業賣地產

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
白宮今天以擔憂間諜活動為由，限令一家中國相關企業賣地產。美國財政部長葉倫（圖）表示，白宮這麼做是「確保外國投資不會破壞我們的國家安全」。路透資料照
白宮今天以擔憂間諜活動為由，限令一家中國相關企業賣地產。美國財政部長葉倫（圖）表示，白宮這麼做是「確保外國投資不會破壞我們的國家安全」。路透資料照

白宮今天以擔憂間諜活動為由，限令一家與中國有關的企業及其夥伴於120天內出售在懷俄明州一座美國空軍基地附近的房地產。美國部分核武存放於這座基地。

路透社報導，美國愈來愈關切中資購買美國敏感軍事基地附近房地產所帶來的國安風險

白宮表示，中國人持有的企業MineOne PartnersLimited與其他公司合夥，於2022年6月購買房地產用於加密貨幣挖礦。

這處房地產距離懷俄明州華倫空軍基地（Francis E.Warren Air Force Base）不到1.6公里。這座基地是美國設置部分洲際彈道飛彈的所在。

白宮在聲明中說：「這處外國持有的房地產鄰近戰略飛彈基地和美國核三位一體（指陸基、海基、空基核武投射）重要部分，並存在可能幫助監視和間諜活動的專業和外國來源設備，對美國構成國安風險。」

MineOne Partners未立即回覆媒體置評請求。

路透社2022年報導，美國總統拜登政府正對中國電信設備製造商華為進行調查，因擔心美國行動通訊基地台配置其設備能夠接收軍事基地和飛彈發射井的敏感資訊，之後華為能再傳送給中國。

MineOne Partners的交易由美國外來投資審查委員會（CFIUS）審查，這是一個以美國財政部為首、掌握權力的委員會，就國安風險對外國投資美國的交易進行審查。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中指出，白宮今天這麼做「凸顯CFIUS關鍵守門人的角色，確保外國投資不會破壞我們的國家安全，尤其是涉及對敏感美國軍事設施及專業設備和技術構成風險的交易」。

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