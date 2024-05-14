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憂AI技術被敵國用於攻擊 美國會議員提限制出口

中央社／ 華盛頓13日專電
民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。路透
民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。路透

跨黨派美國議員近期提案，主張授權美國當局管制人工智慧（AI）及國安相關新興科技對敵國的出口，以免被用於對美發動網攻。中國可能將AI用於準備對台戰爭也是提案考量之一。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），外交委員會主席、共和黨籍的麥考爾（Michael McCaul）、民主黨籍眾議員魏德（Susan Wild）上週提出「加強海外關鍵出口框架法案」（Enhancing National Frameworks forOverseas Critical Exports Act，暫譯）。

美中戰略競爭特別委員會今天發佈新聞稿指出，法案將賦予商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity）擴大實施出口管制的權限，避免AI及與國安相關的新興科技流入與美國敵對的國家，讓2018出口管制改革法案（Export Control Reform Act of 2018）更符合現代需求。

根據新聞稿，美國國會美中經濟暨安全審查委員會（United States–China Economic and Security ReviewCommission）曾在報告指出，中國正把商業AI運用於發展其軍事能力，以便為可能爆發的台海戰爭做準備。這也是促使跨黨派議員提出「加強海外關鍵出口框架法案」的原因之一。

穆勒納爾指出，這項提案將保護美國人民，防止創新技術落入敵人手中。

根據新聞稿，工業暨安全局目前有權可否決先進半導體生產設備、及運用於AI系統的先進半導體出口，但沒有管制AI系統出口的明確法律權限。這代表一間頂尖的美國AI公司能把它最強大的AI系統賣給中國，甚至不需要申請許可。

克利什納穆希說，如果不行動，未來AI系統可能被運用於對美國發動網路攻擊。這個法案將能確保工業暨安全局有必要權限，能應對AI、技術轉移帶來的風險，也確保美國技術、研究員或公司不會把相關技術提供中國或其他警察國家。

半導體 美國 議員

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