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封口費案前律師作證：幫川普做事就得說謊和霸凌

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
曾是川普「喬事人」的前私人律師柯恩今天作證指出，他為了幫前老闆掩蓋跟色情片女星幽會的「災難性」爆料而說謊和霸凌別人。美聯社
曾是川普「喬事人」的前私人律師柯恩今天作證指出，他為了幫前老闆掩蓋跟色情片女星幽會的「災難性」爆料而說謊和霸凌別人。美聯社

美國前總統川普封口費案刑事審判控方重量級證人、曾是川普「喬事人」的前私人律師柯恩今天作證指出，他為了幫前老闆掩蓋跟色情片女星幽會的「災難性」爆料而說謊和霸凌別人。

法新社報導，曾是川普打手的柯恩（MichaelCohen）平靜、不帶情感地提出不利前老闆的證詞，時而對著無精打采坐在被告席上的川普瞥一眼。

川普遭控偽造商業紀錄，掩飾柯恩支付色情片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元，藉以換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默，以免事情東窗事發，壞了川普當時前進白宮之路。

柯恩提到自己及時任川普集團（TrumpOrganization）財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）與川普談話時說：「我跟川普先生講、我們向他表達，我將為此事提前付款。他對此表示感激。」

根據柯恩說法，川普當時說：「幹得好、幹得好。」

柯恩作證說：「他告訴我，別擔心，錢會還給你。」

柯恩在本案中至關重要，但是證詞的可信度將蒙受考驗。他2018年曾就向國會不實陳述及觸犯金融罪認罪，被關13個月並且遭居家軟禁一年半。

檢察官赫芬格（Susan Hoffinger）詢問柯恩，當川普律師的時候是否說謊、是否霸凌別人時，柯恩告訴法庭：「是的…為達成任務，就是得這樣。」希望於不到半年後的大選中重返白宮的川普，此時就坐在法庭另一邊。

呈堂文件顯示，丹尼爾斯與川普各以皮特森（Peggy Peterson）和丹尼遜（David Dennison）作為甲乙方化名，出現在柯恩準備的保密協議上。

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