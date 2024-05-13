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氣候變遷影響 美多座國家公園恐「名不符實」

中央社／ 冰河國家公園12日綜合外電報導
氣候變遷讓許多美國國家公園面臨「名不符實」的威脅：冰河國家公園的冰快要融光，紅杉國家公園的紅杉被火吞噬，圖為蒙大拿州冰河國家公園。圖／美聯社
氣候變遷讓許多美國國家公園面臨「名不符實」的威脅：冰河國家公園的冰快要融光，紅杉國家公園的紅杉被火吞噬，圖為蒙大拿州冰河國家公園。圖／美聯社

氣候變遷讓許多美國國家公園面臨「名不符實」的威脅：冰河國家公園的冰快要融光，紅杉國家公園的紅杉被火吞噬，巨人柱國家公園的仙人掌恐也捱不過迄今數十年的乾旱。

法新社報導，2018年的研究顯示，國家公園暖化速度是美國其他地方的兩倍，這主要是因為國家公園多坐落在天候敏感的地區，例如山脈或鄰近北極的阿拉斯加州等。

在蒙大拿州冰河國家公園（Glacier National Park）深處，一度壯觀的格林奈爾冰河（Grinnell Glacier）已大幅消融。

冰河國家公園的冰河面積自1850年代以來少了60%，科學家並預測本世紀末前將完全消失殆盡。

在亞利桑那州的巨人柱國家公園（Saguaro NationalPark）園區內，有約200萬株高聳的巨人柱（saguaro）仙人掌像森林一樣聚集在一起。

對外行人來說，這些仙人掌看起來長得很好；然而，因為約30年前開始的一場乾旱，這些為因應極度乾旱環境而演化而來的沙漠植物正面臨潛在威脅。

幼小的巨人柱仙人掌生長緩慢，樹齡15年時的高度僅10公分，在儲水能力有限的情況下，十分容易受到乾旱的影響。

公園生物學家史萬（Don Swann）說：「自1990年代中期以來，我們就沒有看到多少小仙人掌存活下來。」如果目前的趨勢持續下去，他說：「那麼到了某個時間點...仙人掌國家公園就將不會再有仙人掌了。」

國家公園 暖化 美國

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