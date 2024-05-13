川普：離岸風電是「鳥與鯨魚殺手」 矢言上任第一天下令封殺
美國總統參選人川普矢言，如果他第二度贏得總統大選，上任第一天就要發出行政命令，終結離岸風電的開發。
川普上周六（11日）在紐澤西州Wildwoode濱海造勢大會上，嘲弄離岸風電計畫是鳥類與鯨魚的殺手。他說：「我們將在第一天就確保它終結」、「我們將寫在行政命令中」。
儘管川普毫不掩飾他對風力發電懷有敵意，但他在先前擔任總統任內基本上採取不插手干涉的做法。然而川普最新在紐澤西發表的言論，顯示出如果他第二度當選總統，很可能會採取較為激進的立場。
雖然川普沒有詳細指出要如何終結離岸風電的開發，但他可以發出行政命令，指示對離岸風電設施的影響進行新調查，同時停止對新開發計畫發出許可。美國現任總統拜登就利用類似手法，在他上任首周發出行政命令，暫停離岸原油租賃計畫。
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