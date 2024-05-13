快訊

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

關鍵數字看執政8年爭議政策！蔡英文留難題 賴清德怎拆彈

薪資爭議未解 馬里蘭州蘋果零售店投票授權罷工

中央社／ 舊金山12日綜合外電報導

美國馬里蘭州陶松鎮的蘋果（Apple）零售店工會勞工11日投票同意授權罷工，以抗議薪資與當地生活成本不符，不過罷工日期尚未確定。

綜合法新社和美聯社報導，工會在投票之前表示，「與蘋果管理層進行了一年多的談判，但結果並不令人滿意」。

這間位於巴爾的摩（Baltimore）郊區陶松鎮（Towson）的蘋果商店多數員工2022年投票決定成立工會，成為美國第一個舉行工會選舉的蘋果零售店。

這間蘋果商店約有100名員工，其中大多數人必須投票，結果才有效。

下一次勞資談判會議訂於5月21日舉行，不過在此之前，工會隨時可能展開罷工。

蘋果並未立即回應法新社的置評要求。蘋果在給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中表示，將「以尊重和真誠的態度，與代表我們陶松門市的工會交涉。」

聯邦勞工監管機構「全國勞工關係局」（NationalLabor Relations Board, NLRB）接獲大量針對蘋果公司的投訴，指控蘋果一直試圖阻止員工籌組工會。

投票 罷工 美國

延伸閱讀

「火神的眼淚」誰來擦乾？立院今審消防員可否組工會

排審工會法納消防員 王育敏：政府若反對須說服外界

外送員保障不足 勞動部發函喊話外送平台報酬透明化

長榮航勤工會開會地點太遠 基層員工質疑：故意流會

相關新聞

紐約警察大動作清場後 哥倫比亞大學畢業季門禁森嚴

穿戴鎮暴裝備的警方清場後，哥倫比亞大學主建築外幾乎都有校警巡邏，穿著學士服的畢業生出示證件才可入內，人來人往的校園書局外...

民眾持續擔憂通膨！FT民調：拜登經濟施政不滿意度上升到58%

英國金融時報（FT）的最新每月民調顯示，美國民眾持續擔憂通膨，正損及總統拜登的連任展望，80%的選民表示高物價是最大的財...

造勢演說惹議…川普狂讚電影「沉默的羔羊」食人魔 台下民眾不以為然

美國前總統川普今天在紐澤西州造勢活動朗誦一首1963年靈魂樂，表達他的反移民立場，並戲稱電影「沉默的羔羊」虛構食人魔角色...

哈佛、耶魯大學為何走回頭路？要求入學學生繳「美版學測」成績

美國的名校們，最近似乎回頭對考試多了些青睞。

拜登政府今夏擬發1萬張新ID給無證客 共和黨批圖利大選

福斯新聞網(Fox News)11日報導，美國移民及海關執法局(USICE)籌畫的「交接紀錄卡」(Docket Card...

不斷提醒選民川普多麼荒誕 美聯社：拜登競選新策略是場賭博

拜登總統為競選連任正四處募款拉票，他的開場白經常是嘲諷共和黨對手川普。美聯社報導，從過去一周拜登隨手就拿川普開刀的新競選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。