薪資爭議未解 馬里蘭州蘋果零售店投票授權罷工
美國馬里蘭州陶松鎮的蘋果（Apple）零售店工會勞工11日投票同意授權罷工，以抗議薪資與當地生活成本不符，不過罷工日期尚未確定。
綜合法新社和美聯社報導，工會在投票之前表示，「與蘋果管理層進行了一年多的談判，但結果並不令人滿意」。
這間位於巴爾的摩（Baltimore）郊區陶松鎮（Towson）的蘋果商店多數員工2022年投票決定成立工會，成為美國第一個舉行工會選舉的蘋果零售店。
這間蘋果商店約有100名員工，其中大多數人必須投票，結果才有效。
下一次勞資談判會議訂於5月21日舉行，不過在此之前，工會隨時可能展開罷工。
蘋果並未立即回應法新社的置評要求。蘋果在給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中表示，將「以尊重和真誠的態度，與代表我們陶松門市的工會交涉。」
聯邦勞工監管機構「全國勞工關係局」（NationalLabor Relations Board, NLRB）接獲大量針對蘋果公司的投訴，指控蘋果一直試圖阻止員工籌組工會。
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