民眾持續擔憂通膨！FT民調：拜登經濟施政不滿意度上升到58%

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報
民調顯示，美國民眾持續擔憂通膨，正損及總統拜登的連任展望。美聯社
民調顯示，美國民眾持續擔憂通膨，正損及總統拜登的連任展望。美聯社

英國金融時報（FT）的最新每月民調顯示，美國民眾持續擔憂通膨，正損及總統拜登的連任展望，80%的選民表示高物價是最大的財務挑戰。

這項民調是由FT與密西根大學羅斯商學院在5月2-6日所做，結果顯示58%的選民對拜登經濟施政不滿，高於上個月時的55%，滿意度則為40%。只有28%的選民表示拜登主政對經濟有利，比上個月下降4個百分點。

民調顯示，多數選民仍將汽油及食品價格上漲歸咎於拜登，並未因為經濟繁榮與就業強勁而給拜登點讚。

選民持續以經濟作為大選的首要議。選民除了擔憂通膨外，也有49%的受訪者擔心自己的所得水準，高於上個月時的45%；32%擔憂居住成本，也高於4月時的27%。

另一項值得白宮擔憂的結果，則是選民一直相信川普比拜登更擅長處理經濟事務。5月民調顯示43%的選民偏向川普，比4月時的41%進一步上升，而支持拜登的選民占35%，另外16%表示兩人都不可信任。

至於誰更能代表藍領勞工的利益，民調顯示兩人的支持度都是40%。拜登支持者中，有52%是大學及以上的學歷，未讀大學者占三分之一，這凸顯出拜登在爭取勞工階層時所面臨的挑戰。

選民也普遍認為川普更能代表華爾街與大企業的利益，拜登則得到工會較多的支持。

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