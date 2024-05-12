美西「台灣文化節」舊金山登場 加州年輕世代詮釋寶島水果成亮點

美西最大規模「台灣文化節」今天在舊金山登場，多名台裔年輕創業家各自詮釋「寶島水果」、巧妙融入商品之中，從果柑果醬、手工巧克力、到插畫創作，排隊人潮駱驛不絕，成為一大亮點。

邁入第31屆的「台灣文化節」今天在舊金山聯合廣場登場，攤位規模從去年的10多家，爆增至30家，造訪人數也更勝往年，為沒落的市中心帶來人氣。

這場美西最大規模的「台灣文化節」5年前交棒給年輕台美人社團「舊金山台美菁英協會」（TAP-SF）主辦，添加更多新一代的想法及創意。會長陳柏伃告訴中央社，今年「美食攤位」明顯比往年增加許多，讓許多人更願意駐足。

記者在現場發現，除填飽肚子的台灣傳統小吃，「寶島水果」巧妙成為今年「台灣文化節」一大亮點，許多年輕台裔創業家以此為元素打造獨特商品。

最近在加州灣區迅速吸粉的手工巧克力品牌Formosa Chocolates，從造型到口味都別出心裁。攤位上，一款「台灣地圖巧克力」，以注音符號組成，設計簡約精緻，更讓人一眼就能看出創辦人楊真理（Kimberly Yang）的故鄉-台灣。

舊金山今天艷陽高照，楊真理在攤位內和母親及夥伴們邊擦汗、邊向大排長龍的民眾介紹各款產品。她告訴記者，為了這場活動，她花了2星期製作大約200盒不同包裝的巧克力，送禮詢問度最高的是「水果口味」。

她的水果口味巧克力，不僅有融入芭樂、百香果等風味的產品，還有「從裡到外」都是台灣鳳梨的一款巧克力，在她細膩刻劃下，看起來十分討喜。

另外，總統蔡英文去年出訪中美洲邦交國，過境紐約時參觀的柑仔店「雲海嚴選」，共同創辦人林思妤（Lillian Lin）的攤位，同樣吸引大批人潮聚集。

林思妤受訪說，「台灣文化節」辦在舊金山市中心，因此會有來自不同國家的民眾和遊客前來體驗，對創業家是個很好宣傳的機會，也能順道介紹台灣。

她說，許多人來到「雲海嚴選」攤位試吃果乾或果醬後，會問說，「怎麼這麼好吃」，此時，她和夥伴們就能與各國民眾分享台灣有很棒很好的水果。

過程中，林思妤也遇上不少趣事，像是印度人對自己國家的芒果深感驕傲，但在試吃完台灣芒果乾後，會肯定地表示，「這個跟我們的芒果一樣好吃」。

林思妤希望，透過這樣「一口接一口的方式」，讓外界更認識台灣的文化。

食物之外，台裔插畫家梁楷平（Felicia Liang）則是將自己一幅幅心血結晶帶進攤位，不論是看起來令人垂涎欲滴的熱炒圖、或是清涼消暑的水果圖，逼真又活潑的筆觸，讓許多外國民眾好奇地停下腳步欣賞，她也細心解說畫中元素。

梁楷平認為，每一位台裔美國人對自己的身分都有不同的詮釋方式，這場活動成功讓外界看見台灣文化的不同面向，以及台裔美國人傳遞出的重要價值。

自1999年美國前總統柯林頓（Bill Clinton）宣布每年5月第二週為台美文化傳統週後，台灣文化節便出現在美國各大城，舊金山活動為美西規模最大的一場。

金山灣區僑教中心、僑團也把握機會，聲援台灣加入世界衛生大會（WHA）。

活動現場設有「台美人聲援台灣加入WHA」攤位，放置連署橫幅，並提供台灣黑熊明信片，讓民眾寫上訴求，寄給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑今天帶領僑胞一同在聯合廣場四周造勢，向往來民眾說明訴求，為台灣重返國際公衛體系發聲。她表示，台灣一直善盡世界公民責任，填補全球衛生地理空白，台灣參與WHA刻不容緩。