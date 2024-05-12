哈佛、耶魯大學為何走回頭路？要求入學學生繳「美版學測」成績

摘要 1.美國名校如哈佛、耶魯、麻省理工等宣布恢復政策，重新要求學生繳交SAT或ACT成績。 2.哈佛指出，標準化成績可以預測學生的大學和未來表現；而當學生不繳考試成績時，反而可能隱瞞部分信息，影響招生委員會的判斷。

美國的名校們，最近似乎回頭對考試多了些青睞。

4月，美國哈佛大學宣布下學年開始，申請入學的所有學生都要繳交SAT或是ACT的標準化考試成績，這兩類考試成績，就像是台灣的學測成績，用來檢核學生的高中學科學習狀況。這也意味著，想進哈佛，不能再只是靠著漂亮履歷申請，還得要考試考高分才行。

這個舉動，為全球教育界再次拋下震撼彈。

為什麼說是再次？因為，在哈佛之前，像是布朗大學、耶魯大學、麻省理工學院等頂尖大學都已經宣佈恢復此政策，重新要求學生繳交SAT或ACT成績。

這群頂尖大學可以說是逆風潮流，率先起義。

其實在過去四年，已經有超過兩千家美國大學決定不參考標準化考試成績，而是單純綜合評量學生的高中學習表現、老師為他們寫的推薦信，還有其他校內外優異表現等多元資料。

剛開始，這些大學是因為疫情導致標準化考試停辦。但到後來，多數大學都選擇延長這項政策，主要是他們認為，不參考採納標準化考試成績，可以增加新生報名的件數，為大學校園帶來多元化。

但如今，當台灣持續朝向多元方向，拓寬入學管道，美國也還有上千所大學，不參採標準化考試成績的同時，為什麼這些美國頂大選擇走「回頭路」？ 將考試成績和學習歷程並重，重新納入是否接受學生申請的一環。

哈佛大學Edgerley家族文理學院院長荷比・霍克斯翠（Hopi E. Hoekstra）在公開聲明中提到：「無論他們（學生）的背景和生活經歷如何，標準化考試成績都可以用來預測他們的大學和未來表現。」而且，哈佛也指出，他們從過去經驗發現，當學生不繳考試成績時，反而可能隱瞞部分信息影響招生委員會判斷，還有可能影響弱勢生權益。

也就是說，他們選擇重新要求學生繳交SAT或ACT考試成績，為的是更精準預測學生的未來發展，幫助招生過程更菁英化（meritocratic），同時又能增加社會多樣性（socioeconomic diversity）。

這項說法來自非營利組織Opportunity Insights（中譯：機會洞察組織）的研究。該組織是由長春藤聯盟大學的經濟系教授組成，教授所代表的學校包含哈佛大學、布朗大學等。

他們分析了2017年至2022年，就讀8所長春藤聯盟大學內，不同族裔、家庭、性別的學生的3種成績：高中GPA（Grade Point Average，成績平均績點）、標準化考試SAT或ACT成績、大學一年級的GPA。

他們有三大發現。

SAT或ACT拿高分的學生，更容易在大一拿高分

他們發現，在SAT或ACT得到最高分的學生，他們大一的GPA，會比標準化考試成績落在前25%的學生高0.43分（編按：在美國，GPA滿分是四分）。此外，團隊還發現，當學生入學時沒有繳交考試成績，他們的大一GPA，會比起入學前繳交考試成績的學生還要低。

也就是說，在名額有限的情況下，校方又不採納考試成績，不僅難分辨哪些學生更合適就讀常春藤，更會佔用掉其他更合適就讀的學生名額。

高中成績「通膨」已經不具有真正的鑑別力

既然標準化考試可以預測大學表現，那麼高中GPA呢？可惜的是，研究團隊發現，若是將高中GPA滿分4分的學生，與GPA3.2分的學生相互比較，這兩類學生在大一階段GPA竟相差不到0.1分。

這個問題核心，其實是美國學生的高中校內成績正在「通貨膨脹」。根據辦理ACT的非營利組織統計，去年，美國ACT平均成績已經是32年來史上最低，連年創新低。甚至，美國還有將近半數學生沒有達到任何科目基準。

但詭譎的是，10多年來，美國高中生的核心科目GPA卻是逐年上升。甚至有高中退休老師投書紐約時報呼籲，打分數請考慮給B+，而不是給表現尚可加強的學生A-。

也就是說，高中老師給的GPA，根本不足夠用來判定學生的未來表現是好是壞，失去了鑑別力。無論是不要求學生繳交考試成績，或是只要求學生繳交高中GPA這類成績，都會衍生出招生不公平的情形。

學生無論背景，當SAT或ACT成績相近，大學GPA也相近

可是當大學參採標準考試成績，會不會對學習資源比較少的學生產生偏見？答案是不全然。

因為他們發現，升學率高和升學率低的高中畢業生，如果擁有一致的標準化考試成績，那麼即便他們的求學環境不同，也不會影響到他們的大一GPA。而團隊將此下定論是，大學參採標準化考試成績，不會受到學生的求學背景影響。

不過，團隊也在結論中坦承，低收入家庭的學生與高收入家庭的學生相比，低收入家庭的學生SAT或ACT成績確實比較低。而且，低收入家庭的學生參加標準考試的可能性比較小，這就會關乎到更深層的不平等問題，這份研究並沒有針對這類問題提出對應的解決方案。

過去有人認為，不參採考試成績可以幫助大學更多樣化。可是近年陸續有美國研究指出，當大學不一定要求SAT或ACT成績時，這些學校卻沒有明確證據可以用來說明，因新制度，增加家庭經濟弱勢學生，還有女性學生。

對此，台北大學社會系教授陳婉琪表示，這類研究難做，因為校園文化、社會風氣等處處都是變因，「光是優勢弱勢如何定義，就可以有千萬種方法，（所以）沒有很強大的理由要採納Ａ篩選方式，不採納Ｂ篩選方式。」長期幫助學生申請海外大學的明道中學國際部主任文義豪也強調，美國此舉「不是把SAT當作是入學的『唯一』標準，並不是相信成績就是一切。」

只是即便是如此，幾位頂大教務長也認同，美國經驗仍然值得台灣借鏡。畢竟台灣未曾全面性取消參採學測成績作為入學門檻，但是透過美國經驗會看見，在綜合評量下的標準化考試成績SAT或ACT仍然有其不可取代性，不是追求進步就得放棄傳統工具。

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