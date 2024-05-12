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川普暗示可能副手！造勢場罵拜登是白癡「全世界都在看他笑話」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普11日在紐澤西造勢活動狠嗆拜登是「十足的白痴」，同時暗示副手人選可能是北達科他州州長柏格姆。路透
美國前總統川普11日在紐澤西造勢活動狠嗆拜登是「十足的白痴」，同時暗示副手人選可能是北達科他州州長柏格姆。路透

紐約郵報報導，極力尋求回鍋白宮的美國前總統川普，11日傍晚在紐澤西造勢活動狠嗆拜登是「十足的白痴」，並把身上的刑事案件怪罪於拜登，同時暗示副手人選可能是北達科他州州長柏格姆（Doug Burgum）。

川普11日在紐澤西州威爾伍德舉行造勢活動，身穿招牌藍色西裝、紅領帶，頭戴「讓美國再次偉大」棒球帽，大肆抨擊通貨膨脹、離岸風電、電動車政策等，不過頭號箭靶依舊是本屆大選勁敵拜登。

面對台下成千上萬支持者，川普說：「美國史上最爛的10位總統加起來......都沒有現在這個十足的白痴對國家造成的傷害還大。」

川普罵拜登是「史上最爛的總統」，還說全世界都在看拜登的笑話，「他是個傻子。」

除此之外，川普將自己面臨的4起刑事案件歸咎於拜登，他說：「你不能這樣對你的對手，這種事只會發生在第三世界國家和香蕉共和國，不會發生在美國。」

另外，川普也在活動上暗示，副手可能是北達科他州州長柏格姆，他也有出席此次造勢並簡短發表談話。

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