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美議員提案 39億挺台盟友抗中

聯合報／ 記者張文馨、國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」、外委會及「台灣連線」的跨黨派議員十日共提「台灣盟友基金法案」，將授權美國國務院及美國國際開發總署三年共撥款一點二億美元（約台幣卅九億元），協助我邦交國和非邦交夥伴抗衡中共脅迫及壓力，以擴大台灣國際空間。

該法案授權美國政府自二○二五財年起，連三年每年提供四千萬美元。受惠者包括與台灣維持官方關係，或採取有意義步驟強化對台非官方關係的國家；因維持對台關係而遭中國脅迫或施壓的國家等。

但個別受惠國每年收到的金額不得逾五百萬美元。為確保預算效果最大化，美國國務卿應與國際開發總署署長及美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長協調，確保資金運用得宜；除美國挹注預算，國務卿應酌情要求台灣負擔相應資金支持。

另據美國之音（ＶＯＡ）十一日報導，美國國務院不久前成立八人小組，由主管經濟成長、能源及環境的副國務卿費南德茲旗下小組中國政策協調員哈特領導，專門協助盟友和夥伴抵抗中國的經濟報復與脅迫行為。

費南德茲說，該小組將以諮詢顧問公司的方式提供相關客戶（國家）幫助。他舉例稱，在二○二一年中國因台灣問題施壓立陶宛後，美國伸援，接著十多國主動洽詢美方意見及協助。其他國家可能更希望私下和美國更安靜地接觸，美方也樂見這種方式。

美國在台協會 費南德茲

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