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進一步打壓示威！美警拆2名校挺巴勒斯坦示威營地 再逮數十人

中央社／ 費城10日綜合外電報導
圖為警方清除喬治華盛頓大學的親巴勒斯坦帳篷營地。示意圖／美聯社資料照
圖為警方清除喬治華盛頓大學的親巴勒斯坦帳篷營地。示意圖／美聯社資料照

美國警方今天拆除麻省理工學院和賓州大學校園內的示威營地，逮捕數十名支持巴勒斯坦的運動人士，這是打壓美國各地大學示威潮的最新一波行動。

校園媒體報導，穿戴鎮暴裝備的費城警員將記者推離賓州大學（University of Pennsylvania）校園示威營地，接著拆除帳篷，並將示威群眾的東西扔進垃圾車。賓州公共安全部門表示，賓州大學約有33人被捕。

與此同時，相似場景也在波士頓附近的麻省理工學院（MIT）上演。校園記者報導，鎮暴警察逮捕至少10名抗議學生，然後拆除營地、清除示威群眾的東西。

這波拂曉突襲是校方和地方當局終結全國數十所大學類似示威的最新行動。

路透社報導，許多大學校方認為這些營地構成安全風險，企圖在本月畢業典禮之前徹底拆除。

根據哈佛大學「巴勒斯坦團結委員會」（PalestineSolidarity Committee）在社群媒體Instagram發布的貼文，校方今天開始向涉及校內紮營的學生發布停學處分。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）於加薩走廊（Gaza Strip）交戰超過7個月之際，參與示威的學生主張停火，並要求學校從與以色列有關聯的企業撤資。

非營利新聞組織「訴求」（The Appeal）指出，自今年4月18日在哥倫比亞大學的第一波大規模逮捕行動以來，在39州和華盛頓哥倫比亞特區至少已有2600名示威者在上百場抗議活動中被拘留。有些警務專家認為，這種大舉拘留可能造成反效果，只會助長抗議而非遏止。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 校園 美國 麻省理工學院

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