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18歲么子將踏入政壇？川普樂見承繼衣缽 梅蘭妮亞卻急發聲明踩剎車

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國共和黨佛羅里達州黨部主席8日宣布，前總統川普么兒拜倫．川普（Barron Trump）已被選為出席「共和黨全國代表大會」（RNC）的佛羅里達州代表之一。然而，拜倫的母親梅蘭妮亞10日透過辦公室發表聲明，代為婉拒。美聯社
美國共和黨佛羅里達州黨部主席8日宣布，前總統川普么兒拜倫．川普（Barron Trump）已被選為出席「共和黨全國代表大會」（RNC）的佛羅里達州代表之一。然而，拜倫的母親梅蘭妮亞10日透過辦公室發表聲明，代為婉拒。美聯社

美國共和黨佛羅里達州黨部主席8日宣布，前總統川普么兒拜倫．川普（Barron Trump）已被選為出席「共和黨全國代表大會」（RNC）的佛羅里達州代表之一。這代表剛滿18歲的拜倫即將成為政治人物。然而，拜倫的母親梅蘭妮亞10日透過辦公室發表聲明，代為婉拒。

聲明指出：「雖然拜倫很榮幸被佛羅里達州共和黨選為代表，但很遺憾，由於他另有預定安排，因此拒絕接受。」共和黨佛羅里達州黨部主席鮑爾（Evan Power）10日未回應該聲明。

下周將從高中畢業的拜倫成長過程一直受到保護，避免曝露於政治聚光燈下。

新聞周刊(Newsweek)9日報導分析，拜倫若踏入政治圈，從此將成為新聞媒體與社群媒體的可抨擊對象(fair game)，言行都將受到檢視，不再像以往一直被列為外界「碰不得」(off limits)的保護範圍。

10日稍早，川普接受廣播電台訪問時被問及此事，似乎樂見么兒承繼衣缽。他說：「他一直是個好學生，而且他確實喜歡政治。」但從梅蘭妮亞緊急發聲明的舉動來看，顯然這位母親不希望自己的兒子蹚這渾水。

共和黨 川普 梅蘭妮亞 美國

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